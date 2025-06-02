НБУ прибирає з ринку старі копійки — що відомо у 2025 році

Паперові гривні та монети. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Національний банк України періодично повідомляє про оновлення грошових банкнот та монет. Як правило, це означає, що регулятор виводитиме з обігу застарілі гроші та замінюватиме їх новими. Тож громадяни мають знати, якими монетами не можна розрахуватися у 2025 році.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Які монети вже вийшли з обігу в Україні

У 2025 році, за даними Нацбанку, не вважаються платіжними засобами монети 1, 2, 5 та 25 копійок. Також триває процес заміни старих монет в 1 та 2 гривні новими. До того ж наразі банкноти 1, 2, 5 і 10 гривень старого зразка поступово замінюються монетами.

Як виведення з обігу грошей впливає на економіку

Коли Нацбанк виводить з обігу гроші, тоді знижуються витрати на обслуговування готівкового обігу. Тако після вилучення зношених банкнот та дрібних монет скорочуються витрати на їх виробництво, транспортування та обробку.

На заміну старим грошам з'являються нові — з удосконаленим захистом, тож на фінансовому ринку меншає підробок. Як наслідок — довіра до національної валюти зростає, а фінансова система країни стає стабільнішою.

В деяких випадках скасування певних банкнот та монет може супроводжуватися змінами в грошово-кредитній політиці. Якщо фінансова реформа пов'язана з деномінацією, це може допомогти стабілізувати валюту і знизити інфляційні процеси.

Що ще варто знати

Можливо, в Україні вже у 2025 році монета копійка буде замінена на більш патріотичну одиницю — "шаг". Про такі наміри у січні цього року казав голова правління НБУ Андрій Пишний.

За його словами, Нацбанк планує викарбувати у "шагах" наступний тираж українських монет. При цьому старі монети все одно можна буде використовувати як платіжний засіб.

Нагадаємо, що зношені чи пошкоджені банкноти громадяни можуть віддати банкам. У фінустанови можна приносити купюри з потертостями, забрудненнями, відбитками штампів тощо.

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