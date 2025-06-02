НБУ убирает с рынка старые копейки — что известно в 2025 году

Бумажные гривны и монеты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины периодически сообщает об обновлении денежных банкнот и монет. Как правило, это означает, что регулятор будет выводить из обращения устаревшие деньги и заменит их новыми. Поэтому граждане должны знать, какими монетами нельзя рассчитаться в 2025 году.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Какие монеты уже вышли из обращения в Украине

В 2025 году, по данным Нацбанка, не считаются платежными средствами монеты 1, 2, 5 и 25 копеек. Также продолжается процесс замены старых монет в 1 и 2 гривны новыми. К тому же сейчас банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен старого образца постепенно заменяются монетами.

Как вывод из обращения денег влияет на экономику

Когда Нацбанк выводит из обращения деньги, тогда снижаются расходы на обслуживание наличного обращения. Так, после изъятия изношенных банкнот и мелких монет, сокращаются расходы на их производство, транспортировку и обработку.

На замену старым банкнотам появляются новые — с усовершенствованной защитой, поэтому на финансовом рынке меньше подделок. Как итог — доверие к национальной валюте растет, а финансовая система страны становится более стабильной.

В некоторых случаях отмена определенных банкнот и монет может сопровождаться изменениями в денежно-кредитной политике. Если финансовая реформа связана с деноминацией, это может помочь стабилизировать валюту и снизить инфляционные процессы.

Что еще стоит знать

Возможно, в Украине уже в 2025 году монета копейка будет заменена на более патриотическую единицу — "шаг". О таких намерениях в январе этого года говорил председатель правления НБУ Андрей Пышный.

По его словам, Нацбанк планирует отчеканить в "шагах" следующий тираж украинских монет. При этом старые монеты все равно можно будет использовать как платежное средство.

Напомним, что изношенные или поврежденные банкноты граждане могут отдать банкам. В финучреждения можно приносить купюры с потертостями, загрязнениями, отпечатками штампов и так далее.

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