Валюта в Україні — НБУ виводить з обігу старі гроші

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні Національний банк виводить низку гривневих купюр, випущених до 2003 року, з метою оптимізації номінального ряду. Гроші можна обмінювати до кінця дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після завершення.

Про це йдеться у матеріалах регулятора.

Читайте також:

Які старі купюри слід обміняти

За інформацією Нацбанку, обмін купюр гривні старих зразків до 2003 року здійснюється безплатно та без жодних обмежень. Обмінюють банкноти на купюри всіх номіналів, які нині перебувають в обігу новіших років випуску.

Так, з обігу поступово виводяться купюри різних номіналів. Зокрема:

одна гривня;

дві гривні;

п'ять гривень;

десять гривень;

20 гривень;

50 гривень;

100 гривень;

200 гривень.

Старі купюри. Джерело: НБУ

"Вони вже тривалий час вилучаються з обігу. Їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги", — заявили в НБУ.

Щоб здійснити обмін, слід звертатися до Національного банку за адресами:

м. Київ, Контрактова пл., 2-А;

м. Дніпро: вул. Воскресенська, 13;

м. Львів: вул. Коперника, 4;

м. Одеса: вул. Рішельєвська, 8;

м. Харків: Театральна пл., 1;

м. Хмельницький: вул. Володимирська, 91.

Здійснити обмін можна також в уповноважених банках. А саме:

в Ощадбанку;

у ПриватБанку;

у Райффайзен Банку;

у ПУМБ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 2013 року на валютному ринку функціонує банкнота номіналом 100 доларів із оновленим дизайном та елементами захисту. Існує кілька опцій для перевірки автентичності такої готівки.

Також ми писали, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) п'ять років тому задля безпеки припинив друк купюр номіналом 500 євро, введених в обіг у 2002-му. Відомо, чи приймають зараз таку банкноту в Україні.