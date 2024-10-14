Валюта в Украине — НБУ выводит из обращения старые деньги

В Украине выводят из обращения некоторые купюры — что важно знать
В Украине Национальный банк выводит с рынка ряд гривневых купюр, выпущенных до 2003 года, с целью оптимизации номинального ряда. Деньги можно обменивать до конца действия военного положения и в течение трех месяцев после завершения.
Об этом говорится в материалах регулятора.
Какие старые купюры следует обменять
По информации Нацбанка, обмен купюр гривны старых образцов до 2003 года осуществляется бесплатно и без ограничений. Обменивают банкноты на купюры всех номиналов, которые сейчас есть в обращении более новых годов выпуска.
Так, из обращения постепенно выводятся купюры разных номиналов. В частности:
- одна гривна;
- две гривны;
- пять гривен;
- десять гривен;
- 20 гривен;
- 50 гривен;
- 100 гривен;
- 200 гривен.
"Они уже долгое время изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", — заявили в НБУ.
Чтобы совершить обмен, следует обращаться в Национальный банк по адресам:
- г. Киев, Контрактовая пл., 2-А;
- г. Днепр: ул. Воскресенская, 13;
- г. Львов: ул. Коперника, 4;
- г. Одесса: ул. Ришельевская, 8;
- г. Харьков: Театральная пл., 1;
- г. Хмельницкий: ул. Владимирская, 91.
Совершить обмен можно также в уполномоченных банках. А именно:
- в Ощадбанке;
- в ПриватБанке;
- в Райффайзен Банке;
- в ПУМБ.
Что еще стоит знать
Напомним, с 2013 года на валютном рынке функционирует банкнота номиналом в 100 долларов с обновленным дизайном и элементами защиты. Существует несколько опций для проверки подлинности такой наличности.
Также мы писали, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) пять лет назад в целях безопасности прекратил печать купюр номиналом 500 евро, введенных в обращение в 2002-м. Известно, принимают ли сейчас банкноту в Украине.
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