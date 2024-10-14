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В Украине выводят из обращения некоторые купюры — что важно знать

14 октября 2024 12:31
Ксения Симонова - Редактор
Валюта в Украине — НБУ выводит из обращения старые деньги
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине Национальный банк выводит с рынка ряд гривневых купюр, выпущенных до 2003 года, с целью оптимизации номинального ряда. Деньги можно обменивать до конца действия военного положения и в течение трех месяцев после завершения.

Об этом говорится в материалах регулятора.

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Какие старые купюры следует обменять

По информации Нацбанка, обмен купюр гривны старых образцов до 2003 года осуществляется бесплатно и без ограничений. Обменивают банкноты на купюры всех номиналов, которые сейчас есть в обращении более новых годов выпуска.

Так, из обращения постепенно выводятся купюры разных номиналов. В частности:

  • одна гривна;
  • две гривны;
  • пять гривен;
  • десять гривен;
  • 20 гривен;
  • 50 гривен;
  • 100 гривен;
  • 200 гривен.

 

старые купюры
Старые купюры. Источник: НБУ

"Они уже долгое время изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", — заявили в НБУ.

Чтобы совершить обмен, следует обращаться в Национальный банк по адресам:

  • г. Киев, Контрактовая пл., 2-А;
  • г. Днепр: ул. Воскресенская, 13;
  • г. Львов: ул. Коперника, 4;
  • г. Одесса: ул. Ришельевская, 8;
  • г. Харьков: Театральная пл., 1;
  • г. Хмельницкий: ул. Владимирская, 91.

Совершить обмен можно также в уполномоченных банках. А именно:

  • в Ощадбанке;
  • в ПриватБанке;
  • в Райффайзен Банке;
  • в ПУМБ.

Что еще стоит знать

Напомним, с 2013 года на валютном рынке функционирует банкнота номиналом в 100 долларов с обновленным дизайном и элементами защиты. Существует несколько опций для проверки подлинности такой наличности.

Также мы писали, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) пять лет назад в целях безопасности прекратил печать купюр номиналом 500 евро, введенных в обращение в 2002-м. Известно, принимают ли сейчас банкноту в Украине.

НБУ гривна валюта деньги обменники

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