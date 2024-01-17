На ринку праці вдвічі зросла кількість вакансій — які професії актуальні на Держслужбі зайнятості

Люди за столом. Фото: Udemy

Кількість вакансій у базі даних Державної служби зайнятості збільшилась у два рази. Станом на кінець 2023 року зафіксовано 40 тис. одиниць, що удвічі більше, ніж станом на кінець 2022 року. Проте рейтинг актуальних професій за цей період сильно не змінився.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості на запит Економічної правди.

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Ситуація на ринку праці

У повідомленні йдеться, що ситуація на ринку праці почала поліпшуватися торік, — зокрема відбулося зростання попиту роботодавців на працівників.

"Цьому сприяла адаптація підприємств до нових умов діяльності, налагодження логістичних маршрутів, енергетична стабільність", — пояснили представники Служби зайнятості.

Проте, водночас професії, які користувалися попитом до початку повномасштабного вторгнення, є актуальними і нині. Порівняно з довоєнним періодом суттєво скоротився попит у сільському господарстві, на будівництві, транспорті, в операціях з нерухомістю, у сфері мистецтва, спорту та розваг.

Які вакансії популярні у 2024 році

У повідомленні також сказано, що станом на січень 2024 року на ринку праці найбільше вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (18% від загальної кількості вакансій). Також великий попит на робітників:

у торгівлі (16%);

в освіті (13%);

у сільському господарстві (9%);

в охороні здоров'я (8%);

на транспорті та поштовій діяльності (7%);

у державному управлінні (7%).

Найбільше вакансій подано за такими професіями:

продавець, касир;

водій, тракторист;

прибиральник;

бухгалтер;

швачка;

вчитель;

охоронник;

сестра медична;

кухар;

слюсар-ремонтник, токар, слюсар-сантехнік;

електромонтер, електрогазозварник.

Також відбулися зміни у структурі осіб, які шукають роботу. Доля працівників у сфері торгівлі та послуг серед загальної кількості безробітних зросла з 15% (станом на кінець 2021 року) до 23% (кінець 2023 року). Водночас частка безробітних серед колишніх кваліфікованих робітників, які займалися обслуговуванням устаткування та машин (таких як водії, трактористи, токарі, оператори заправних станцій), зменшилася з 18% до 10%.

"Зараз загострилися проблеми професійно-кваліфікаційного дисбалансу та нестачі кваліфікованих кадрів. Найскладніше сьогодні знайти роботу представникам таких професій: економіст, юрист, менеджер, адміністратор, спеціаліст державної служби", — додали у Службі зайнятості.

Нагадаємо, що в Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних продовжує скорочуватися стрімкими темпами. Така тенденція почалася на початку повномасштабної війни на тлі змін: щоб стати на облік з безробіття чоловіки працездатного віку та жінки з медичною освітою мають в обов'язковому порядку мати військовий квиток.

Також ми писали про те, що Міністерство оборони України спільно з Державною службою зайнятості та robota.ua вдосконалили систему рекрутингу. Відтепер вакансії, які військові розміщували на платформі defence.robota.ua, будуть опубліковані на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості.