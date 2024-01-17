На рынке труда вдвое возросло количество вакансий — какие профессии актуальны на Госслужбе занятости

Люди за столом. Фото: Udemy

Количество вакансий в базе данных Государственной службы занятости увеличилось вдвое. По состоянию на конец 2023 года зафиксировано 40 тыс. единиц, что вдвое больше, чем по состоянию на конец 2022 года. Однако рейтинг актуальных профессий за этот период сильно не изменился.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости по запросу Економічної правди.

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Ситуация на рынке труда

В сообщении говорится, что ситуация на рынке труда начала улучшаться в прошлом году, в частности произошел рост спроса работодателей на работников.

"Этому способствовала адаптация предприятий к новым условиям деятельности, отладка логистических маршрутов, энергетическая стабильность", — пояснили представители Службы занятости.

Однако в то же время профессии, которые пользовались спросом до начала полномасштабного вторжения, актуальны и сейчас. По сравнению с довоенным периодом существенно сократился спрос в сельском хозяйстве, на строительстве, транспорте, в операциях с недвижимостью, в сфере искусства, спорта и развлечений.

Какие вакансии популярны в 2024 году

В сообщении также говорится, что по состоянию на январь 2024 года на рынке труда больше всего вакансий насчитывается на предприятиях перерабатывающей промышленности (18% от общего количества вакансий). Также большой спрос на работников:

в торговле (16%);

в образовании (13%);

в сельском хозяйстве (9%);

в здравоохранении (8%);

на транспорте и почтовой деятельности (7%);

в государственном управлении (7%).

Больше всего вакансий представлено по следующим профессиям:

продавец, кассир;

водитель, тракторист;

уборщик;

бухгалтер;

швея;

учитель;

охранник;

сестра медицинская;

повар;

слесарь-ремонтник, токарь, слесарь-сантехник;

электромонтер, электрогазосварщик.

Также произошли изменения в структуре лиц, ищущих работу. Доля работников в сфере торговли и услуг среди общего числа безработных выросла с 15% (по состоянию на конец 2021 г.) до 23% (конец 2023 г.). В то же время доля безработных среди бывших квалифицированных рабочих, занимавшихся обслуживанием оборудования и машин (таких как водители, трактористы, токари, операторы заправочных станций), уменьшилась с 18% до 10%.

"Сейчас обострились проблемы профессионально-квалификационного дисбаланса и недостатка квалифицированных кадров. Сложнее всего сегодня найти работу представителям таких профессий: экономист, юрист, менеджер, администратор, специалист государственной службы", — добавили в Службе занятости.

Напомним, что в Украине количество официально зарегистрированных безработных продолжает сокращаться стремительными темпами. Такая тенденция началась в начале полномасштабной войны на фоне перемен: чтобы стать на учет по безработице мужчины трудоспособного возраста и женщины с медицинским образованием должны обязательно иметь военный билет.

Также мы писали, что Министерство обороны Украины совместно с Государственной службой занятости и robota.ua усовершенствовали систему рекрутинга. Теперь вакансии, которые военные размещали на платформе defence.robota.ua, будут опубликованы на Едином портале вакансий Государственной службы занятости.