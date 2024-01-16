Безробіття в Україні — у 2024 році число тих, хто не має роботи, скорочується

Українські біженці. Фото: РБК-Україна

В Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних продовжує скорочуватися стрімкими темпами. Така тенденція почалася на початку повномасштабної війни на тлі змін: щоб стати на облік з безробіття чоловіки працездатного віку та жінки з медичною освітою мають в обов'язковому порядку мати військовий квиток.

Нові дані оприлюднила Державна служба зайнятості.

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Ще однією характерною особливістю під час війни для тих, хто стоїть на обліку є те, що реалізується проєкт "Армії відновлення". Охочі безробітні можуть за ті ж самі виплати піти допомагати відновлюватися країні. Так, направлення на роботу отримали 81 тисяча громадян. Загалом до проєкту залучені 19 регіонів.

Максимальний розмір виплат у зв'язку з безробіттям під час дії воєнного стану не може перевищувати 7,1 тис. грн. Термін виплати допомоги з безробіття також скоротили.

За даними Держстату, станом на початок січня 2024 року кількість зареєстрованих безробітних опустилась до 96,1 тисячі. Показник фактично удвічі менший, ніж було минулого року.

У 2023 році у цей період не мали роботи 186,5 тис. осіб.

У процентному співвідношенні більшість зареєстрованих безробітних це — жінки. Їх налічується 72,03 тис. осіб (74,9%).

Число безробітних чоловіків скорочується. Їх нарахували 24,08 тис. осіб (25,1%). Минулого року серед зареєстрованих безробітних частка жінок становила 72%, частка чоловіків — 28%.

Також цього року 72,34 тис. особи від загальної кількості безробітних раніше працювали.

Пошуки нової роботи та навчання

За інформацію служби, торік знайшли нову роботу 295 тисяч громадян. 33 тисячі пройшли професійне навчання, 18 тисяч оформили ваучери на навчання.

Найбільшу кількість ваучерів видали за такими спеціальностями: психологія;

соціальна робота;

освіта;

медицина;

будівництво;

цивільна інженерія;

кухар;

водій;

електрогазозварювальник;

кондитер;

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році світовий рівень безробіття, ймовірно, зросте з 5,1 до 5,2%. За прогнозами, загальна кількість осіб в світі, які не можуть знайти собі роботу, збільшиться на 2 мільйони.

Також ми писали, що український ринок праці, хоч і нерівномірно, однак продовжує відновлюватися після спаду на початку повномасштабної війни. Експерти оцінили ситуацію, оприлюднивши дані про найзатребуваніших фахівців та найвищу заробітну плату.