Зарплаты в Украине — кто из учителей сможет получить 60 тыс. гривен

Учитель в классе. Фото: nus.org.ua

В Украине некоторые работодатели готовы достойно оплачивать труд учителей. В частности, в октябре 2024 года некоторым специалистам обещают до 60 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные большого кадрового портала.

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Несмотря на общую статистику Министерства экономики, согласно которой меньше всего получают работники сферы образования (в среднем 13,86 тыс. гривен), на рынке есть вакансии от частных компаний с достаточно высокой оплатой труда.

В частности, наиболее востребована профессия учителя английского языка. Таких предложений на кадровых порталах насчитывается несколько сот.

Работа корпоративным преподавателем английского

Так, одна из компаний в Киеве ищет учителя английского языка. Для работы нужно свободно владеть языком на уровне С1 и выше. Опыт работы в корпоративном сегменте — от одного года. Занятость может быть как полная, так и частичная:

полная (от 72 часов/месяц — четыре группы) в формате онлайн и/или офлайн;

частичная (от 36 часов/месяц — две группы) в формате онлайн и/или оффлайн.

Заработную плату обещают до 40 тыс. гривен.

Работа учителем в языковую онлайн-школу

Ищут учителя в языковую онлайн-школу в Одессе. Требуют свободное владение английским языком (уровень B2-C2). Приветствуется опыт преподавания английского. Следует уметь эффективно организовывать уроки и использовать современные методики обучения. Среди обязанностей — проведение онлайн-уроков английского языка (индивидуальных/групповых). Заработная плата может достигать 40 тыс. гривен в зависимости от количества учащихся.

Работа преподавателем английского языка

Центр английского языка и подготовки к международным экзаменам в Киеве приглашает преподавателя английского языка. Стабильная нагрузка будет составлять от 15 до 30 часов в неделю или 60 до 120 часов в месяц. Работодатель требует владения продвинутым уровнем английского (C1-C2). Приветствуется наличие Международного сертификата по английскому языку. Заработную плату обещают от 35 до 60 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, новый законопроект предполагает повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Хотя закон и может вступить в силу после 15 октября, повышенная ставка налога будет действовать на доходы, полученные с начала месяца — с 1 октября. В связи с этим украинцы могут получить меньшие зарплаты в октябре из-за ретроспективного налогообложения.

Также мы писали, что в Украине в текущем году фиксируют повышение средней заработной платы на 20%. Традиционно больше получают программисты, а меньше всего — педагоги.