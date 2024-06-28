Ціни в Україні — рання картопля різко подешевшала

Овочевий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні картопля нового врожаю на ринках коштує удвічі дешевше наприкінці червня 2024 року, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Ціни на ранній овоч знижуються щотижня.

Про такі дані моніторингу повідомляють аналітики профільного порталу AgroTimes.

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Як змінились ціни на картоплю у 2024 році

Аналітики дослідили ціни на найбільшому на західній частині України гуртовому ринку "Шувар" у Львові. За словами експертів, упродовж останнього тижня вартість ранньої картоплі істотно впали до рівня, що вдвічі нижчий, ніж було у цей час 2023 року.

Так, картопля нового врожаю коштує в середньому 16 гривень за кілограм. Минулого року у середньому овоч продавали за 32,5 гривень за кілограм. Водночас, у перший рік повномасштабної війни картоплю реалізували за 13,5 гривень за кілограм.

Експерти нагадають, що до війни картопля коштувала:

10 гривень за кілограм — у 2021 році;

11 гривень за кілограм – у 2020 році.

Вартість ранньої картоплі у магазинах у червні

За інформацією порталу "Мінфін", у супермаркетах влітку молода картопля також різко знизилася в ціні. Зокрема, у травні овоч нового врожаю продавали у середньому за 53,49 грн/кг, в червні реалізують за 30,00 грн/кг.

Ціни на картоплю. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, виробники хлібобулочної, кондитерської та молочної продукції очікують зростання цін. Це може статися у найближчому майбутньому на тлі відключення електричної енергії.

Також ми писали, що в Україні після тривалого зниження почала прискорюватися виробнича інфляція. Ціни виробників промислової продукції зростають другий місяць поспіль, зокрема через підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу.