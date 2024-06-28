Цены в Украине — ранний картофель резко подешевел

Овощной рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине картофель нового урожая на рынках стоит вдвое дешевле в конце июня 2024 года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Цены на ранний овощ снижаются еженедельно.

О таких данных мониторинга сообщают аналитики профильного портала AgroTimes.

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Аналитики исследовали цены на крупнейшем на западной части Украины оптовом рынке "Шувар" во Львове. По словам экспертов, за последнюю неделю стоимость раннего картофеля существенно упала до уровня, что вдвое ниже, чем было в это время в 2023 году.

Так, картофель нового урожая стоит в среднем 16 гривен за килограмм. В прошлом году в среднем овощ продавали по 32,5 гривен за килограмм. В первый год полномасштабной войны картофель реализовали по 13,5 гривен за килограмм.

Эксперты напоминают, что до войны картофель стоил:

10 гривен за килограмм — в 2021 году;

11 гривен за килограмм — в 2020 году.

Стоимость раннего картофеля в магазинах в июне

По информации портала "Минфин", в супермаркетах летом молодой картофель также резко снизился в цене. В частности, в мае овощ нового урожая продавали в среднем за 53,49 грн/кг, в июне реализуют за 30,00 грн/кг.

Цены на картофель. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, производители хлебобулочной, кондитерской и молочной продукции ожидают роста цен. Это может произойти в обозримом будущем на фоне отключения электрической энергии.

Также мы писали, что в Украине после длительного понижения начала ускоряться производственная инфляция. Цены производителей промышленной продукции растут второй месяц подряд, в частности, из-за повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса.