Ціни в Україні — популярний продукт перевершив семирічний рекорд

Покупці у магазині. Фото: Novus

У жовтні поточного року вартість яблук в Україні відновила своє зростання. При цьому експерти повідомляють про черговий рекорд цін.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків проєкту EastFruit.

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Як змінилась вартість яблук у 2024 році

Як зазначають аналітики, виробники пропонують яблука до продажу у ціновому діапазоні від 17 до 25 грн/кг або від 0,41 до 0,61/кг. Вартість головним чином залежить від сорту, якості та обсягу партії.

Ціна в середньому на 13% вища, аніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Також восени 2024 року яблука в Україні коштують у середньому на 54% більше, аніж було аналогічного періоду 2023 року.

Самі виробники зазначають, що зростання цін взагалі не вплинуло на попит на яблука. Через це очікуються спроби нового перегляду цін у бік підвищення у цьому сегменті.

За словами аналітиків, нинішні ціни на яблука є найвищими щонайменше за останні сім років моніторингу.

Причини подорожчання яблук в Україні

За словами учасників ринку, чергове підвищення вартості яблук зумовлене скороченням обсягу пропозиції зимових сортів на українському внутрішньому ринку, а попит з боку покупців доволі високий, що і стимулює подорожчання продукції.

Ще одна причина подорожчання — немає достатніх обсягів пропозиції якісного яблука на ринку. Через це багато виробників вважають за краще не поспішати з реалізацією товару. Фактично весь обсяг зимового яблука закладають на зберігання. Так сподіваються отримати більший прибуток з часом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, восени українці все частіше купують цитрусові фрукти, аби наситити свій організм відповідними вітамінами з приходом холодів. Цього сезону ціни у супермаркетах демонструють певну нестабільність.

Також ми писали, що в Україні ціни на курячі яйця демонструють стабільне зростання вже кілька тижнів — вартість вже перевищила 45 грн.