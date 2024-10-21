Цены в Украине — популярный продукт превзошел семилетний рекорд

Покупатели в магазине. Фото: Novus

В октябре текущего года стоимость яблок в Украине возобновила свой рост. При этом эксперты сообщают об очередном рекорде цен.

Об этом говорится в сообщении аналитиков проекта EastFruit.

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Как изменилась стоимость яблок в 2024 году

Как отмечают аналитики, производители предлагают яблоки для продажи в ценовом диапазоне от 17 до 25 грн/кг или от 0,41 до 0,61/кг. Стоимость в основном зависит от сорта, качества и объема партии.

Цена в среднем на 13% выше, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Также осенью 2024 года яблоки в Украине стоят в среднем на 54% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Сами производители отмечают, что рост цен вообще не повлиял на спрос на яблоки. Поэтому ожидаются попытки нового пересмотра цен в сторону повышения в этом сегменте.

По словам аналитиков, нынешние цены на яблоки являются самыми высокими, по меньшей мере, за последние семь лет мониторинга.

Причины подорожания яблок в Украине

По словам участников рынка, очередное повышение стоимости яблок обусловлено сокращением объема предложения зимних сортов на украинском внутреннем рынке, а спрос со стороны покупателей достаточно высок, что стимулирует подорожание продукции.

Еще одна причина подорожания — нет достаточных объемов предложения качественного яблока на рынке. Поэтому многие производители предпочитают не спешить с реализацией товара. Практически весь объем зимнего яблока закладывают на хранение. Так надеются получить большую прибыль со временем.

Что еще стоит знать

Напомним, осенью украинцы все чаще покупают цитрусовые фрукты, чтобы насытить свой организм соответствующими витаминами с приходом холодов. В этом сезоне цены в супермаркетах демонстрируют определенную нестабильность.

Также мы писали, что в Украине цены на куриные яйца демонстрируют стабильный рост уже несколько недель — стоимость уже превысила 45 грн.