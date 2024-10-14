Ціни на вино зростуть у 2024 році — причини подорожчання

Розрахунок на касі. Фото: Shutterstock

В Україні підвищать мінімальну вартість виноградних вин та виноробної продукції. Це прописано у новому податковому законі.

Про це розповів керівник Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду у Facebook.

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Йдеться про закон про підвищення податків № 11416-д "Проэкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", який підтримав парламент.

Ініціатори розраховують, що це принесе до держбюджету близько двох мільярдів гривень.

Загалом вартість виноробної продукції зросте на 50% як у гурті, так і в роздрібі.

Причини подорожчання вина

За словами нардепа, зростання вартості виноробної продукції продиктоване:

підвищенням цін на енергоносії;

зростанням заробітних плат;

загальною інфляцією.

У підсумку поточні ціни не здатні покривати витрати виробників, через це стало необхідним відповідне коригування.

Окрім того, це має підтримати виноградарів і зупинити викорчовування виноградників, натомість стимулюючи нові інвестиції у сферу.

Інші народні депутати також повідомили, що підтримка виноробної галузі стала пріоритетом. Через це з колегами підтримали проєкт закону, що передбачає підвищення мінімальних цін на вино та виноробну продукцію.

Розраховують, що це допоможе в боротьбі з тіньовим ринком спиртного і збільшить надходження до державного бюджету.

"Тільки за останні два роки нелегальний ринок алкоголю склав близько 40%, що призвело до втрати близько 15 мільярдів гривень", — пояснили в Раді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку восени 2024 року помідори побили семирічний рекорд за вартістю. Це пов'язують зі зменшенням збору овочу на тлі прохолодної погоди.

Також ми писали, що попри збір нового урожаю, ціни на овочі на ринках та в супермаркетах набирають обертів. Особливо відчутно додала у вартості картопля.