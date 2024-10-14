Цены на вино вырастут в 2024 году — причины подорожчания

Расчет на кассе. Фото: Shutterstock

В Украине повысят минимальную стоимость виноградных вин и винодельческой продукции. Это прописано в новом налоговом законе.

Об этом рассказал руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду в Facebook.

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Повышение цен на вино в 2024 году

Речь идет о законе о повышении налогов № 11416-д "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения", который поддержал парламент.

Инициаторы рассчитывают, что это принесет в госбюджет около двух миллиардов гривен.

В целом, стоимость винодельческой продукции вырастет на 50% как в опте, так и в рознице.

Причины подорожания вина

По словам нардепа, рост стоимости винодельческой продукции продиктован:

повышением цен на энергоносители;

ростом заработных плат;

общей инфляцией.

В итоге текущие цены не способны покрывать траты производителей, поэтому возникла необходимость соответствующей корректировки.

Кроме того, это должно поддержать виноградарей и остановить выкорчевывание виноградников, стимулируя новые инвестиции в сферу.

Другие народные депутаты сообщили, что поддержка винодельческой отрасли стала приоритетом. Поэтому с коллегами поддержали проект закона, предусматривающий повышение минимальных цен на вино и винодельческую продукцию.

Рассчитывают, что это поможет в борьбе с теневым рынком спиртного и увеличит поступление в государственный бюджет.

"Только за последние два года нелегальный рынок алкоголя составил около 40%, что привело к потере около 15 миллиардов гривен", — пояснили в Раде.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке осенью 2024 года помидоры побили семилетний рекорд по стоимости. Это связывается с уменьшением сбора овощей на фоне прохладной погоды.

Также мы писали, что, несмотря на сбор нового урожая, цены на овощи на рынках и в супермаркетах набирают обороты. Особенно ощутимо прибавила в стоимости картофель.