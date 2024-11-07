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В Україні суттєво зросли ціни на сільськогосподарську землю

7 листопада 2024 16:53
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на землю — на скільки здорожчав гектар в Україні
Обробка поля. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні після відкриття ринку земель для юридичних осіб середньозважена вартість сільськогосподарських земель значно зросла. Відомо, що ціни на товарні землі наблизилися до 47 тис. грн за гектар.

Про це йдеться у аналітичному огляді ринку земель в Україні, підготовленому "KSE Агроцентр" спільно з Програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО).

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Як зросли ціни на землю

За даними аналітиків, середньозважена ціна сільськогосподарських земель в Україні зросла на 11,6% у першому кварталі 2024 року, досягнувши 42,2 тис. грн за гектар, порівняно з 37,8 тис. грн у четвертому кварталі 2023 року. У другому кварталі ціна для всіх проданих земель становила 43,6 тис. грн, а для земель, призначених для товарного сільськогосподарського виробництва, — 44,9 тис. грн за гектар.

"Показники третього кварталу становлять 45,4 тис. грн за гектар для всіх проданих земель та 46,8 тис. грн за гектар для товарної землі", — йдеться в повідомленні. 

У третьому кварталі 2024 року ціна сільськогосподарських земель в Україні зросла на 4,0% порівняно з другим кварталом і досягла 45,3 тис. грн за гектар для всіх земель, а для "товарних" ділянок — на 4,2%, склавши 46,8 тис. грн. У порівнянні з четвертим кварталом 2023 року зростання становить 20,2% для всіх земель та 18,8% для земель, призначених для товарного сільськогосподарського виробництва.

Як зросли ціни на землю в Україні
Динаміка зміни середньозважених цін на землю в Україні. Джерело: скриншот

В яких регіонах найбільше подорожчала земля

Ціни на сільськогосподарські землі в Україні змінилися нерівномірно в регіональному розрізі. Загалом середньозважена ціна в Україні зросла на 6% між першим та третім кварталом 2024 року, проте в п'яти регіонах ціни знизились. Найбільше зниження відбулося на заході країни: у Львівській області — на 16,4%, у Чернівецькій — на 14,3%, та в Закарпатській — на 10,9%.

За словами експертів, зниження цін на землю в західних регіонах України, зокрема у Львівській області, ймовірно, зумовлене високою базою для порівняння. Середньозважені ціни на землю у Львівській області є одними з найвищих в країні, що не зовсім відповідає агрономічним характеристикам місцевих земель. Це може бути результатом високих транзакційних витрат через малий середній розмір ділянок у цьому регіоні.

"При цьому дивним видається те, що ціни в Івано-Франківській області є найвищими в країні впродовж всіх трьох кварталів, що може бути сигналом до того, що в цій області є спостереження з аномально високою ціною. Потенційно це може бути спричинено комбінацією факторів – малим розміром ділянок, а також купівлею земель з метою зміни цільового призначення для побудови рекреаційних споруд", — додають аналітики.

Зазначено, що найбільше зростання цін було зафіксовано в Херсонській області, але воно, ймовірно, пов’язане з малою кількістю транзакцій у цьому регіоні. Тому кілька ділянок, проданих за високою ціною, могли суттєво вплинути на середній показник для Херсонщини. У Полтавській області ціни зростали як у другому, так і в третьому кварталах 2024 року, і в третьому кварталі середньозважена ціна перевищила рівень першого кварталу на 15,8%.

Як змінились ціни на землю в регіонах України в 2024 році
Скільки коштує земля в регіонах України в 2024 році. Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, голова Міністерства аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що сільськогосподарська земля з часу відкриття ринку подорожчала у середньому на 7 тис. грн за один гектар. У наступні кілька років земельні ділянки в Україні можуть ще більше зрости у ціні.

Ми також писали, що фермери продовжують виплачувати українцям кошти за земельні паї, здані в оренду. Відомо, які суми отримують пайовики у різних регіонах у 2024 році.

ціни в Україні земля ринок землі аграрії сільське господарство

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