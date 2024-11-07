Цены на землю — на сколько подорожал гектар в Украине

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В Украине после открытия рынка земель для юридических лиц средневзвешенная стоимость сельскохозяйственных земель значительно выросла. Известно, что цены на товарные земли приблизились к 47 тыс. грн за гектар.

Об этом говорится в аналитическом обзоре рынка земель в Украине, подготовленном KSE Агроцентр совместно с Программой USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО).

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Как выросли цены на землю

По данным аналитиков, средневзвешенная цена сельскохозяйственных земель в Украине выросла на 11,6% в первом квартале 2024 года, достигнув 42,2 тыс. грн за гектар по сравнению с 37,8 тыс. грн. в четвертом квартале 2023 года. Во втором квартале цена для всех проданных земель составила 43,6 тыс. грн, а для земель, предназначенных для товарного сельскохозяйственного производства, — 44,9 тыс. грн за гектар.

"Показатели третьего квартала составляют 45,4 тыс. грн. за гектар для всех проданных земель и 46,8 тыс. грн. за гектар для товарной земли", — говорится в сообщении.

В третьем квартале 2024 года цена сельскохозяйственных земель в Украине выросла на 4,0% по сравнению со вторым кварталом и достигла 45,3 тыс. грн за гектар для всех земель, а для "товарных" участков — на 4,2%, составив 46, 8 тыс. грн. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года рост составляет 20,2% для всех земель и 18,8% для земель, предназначенных для товарного сельскохозяйственного производства.

Динамика изменения средневзвешенных цен на землю в Украине. Источник: скриншот

В каких регионах больше всего подорожала земля

Цены на сельскохозяйственные земли в Украине поменялись неравномерно в региональном разрезе. В целом, средневзвешенная цена в Украине выросла на 6% между первым и третьим кварталом 2024 года, однако в пяти регионах цены снизились. Наибольшее снижение произошло на западе страны: во Львовской области — на 16,4%, в Черновицкой — на 14,3%, и в Закарпатской — на 10,9%.

По словам экспертов, снижение цен на землю в западных регионах Украины, в частности, во Львовской области, вероятно, обусловлено высокой базой для сравнения. Средневзвешенные цены на землю во Львовской области являются одними из самых высоких в стране, что не совсем соответствует агрономическим характеристикам местных земель. Это может быть результатом высоких транзакционных затрат из-за малого среднего размера участков в этом регионе.

"При этом странным кажется то, что цены в Ивано-Франковской области являются самыми высокими в стране на протяжении всех трех кварталов, что может быть сигналом к тому, что в этой области есть наблюдения с аномально высокой ценой. Потенциально это может быть вызвано комбинацией факторов — малым" размером участков, а также покупкой земель с целью изменения целевого назначения для строительства рекреационных сооружений", — добавляют аналитики.

Отмечено, что наибольший рост цен был зафиксирован в Херсонской области, но, вероятно, он связан с малым количеством транзакций в этом регионе. Поэтому несколько участков, проданных по высокой цене, могли оказать существенное влияние на средний показатель для Херсонщины. В Полтавской области цены росли как во втором, так и третьем кварталах 2024 года, и в третьем квартале средневзвешенная цена превысила уровень первого квартала на 15,8%.

Сколько стоит земля в регионах Украины в 2024 году. Источник: скриншот

Что еще нужно знать

Напомним, глава Министерства аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил, что сельскохозяйственная земля с момента открытия рынка подорожала в среднем на 7 тыс. грн за гектар. В последующие несколько лет земельные участки в Украине могут еще больше увеличиться в цене.

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