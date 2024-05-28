Зарплата в Україні зросла у 2024 році — нові дані ПФУ

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) затвердили показник середньої заробітної платні за перший квартал 2024 року, який враховують для обчислення пенсії. За останній рік він суттєво зріс.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

Читайте також:

Як змінилась середня зарплата в Україні

За інформацією Пенсійного фонду, у 2024 році показник середньої заробітної плати в Україні змінився, додавши кількасот гривень. А саме:

у січні — 14,974 тис. гривень

у лютому — 15,267 тис. гривень

у березні — 15,433 тис. гривень

Водночас порівняно з березнем попереднього року рівень середньої зарплати зазнав суттєвих змін. Показник підскочив на 2,01 тис. гривень.

У ПФУ уточнили, що показник середньої зарплати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески, за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховують для подальшого обчислення пенсії.

Джерело: дані ПФУ

Розрахунок здійснюється ПФУ за даними Державної податкової служби, наданими в рамках міжвідомчого обміну.

Джерело: дані ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році українські роботодавці зіткнулися з посиленням негативних тенденцій попередніх років. Зокрема, найбільші проблеми стосуються збільшення дефіциту кваліфікованих кадрів.

Також ми писали, що українці уникають сезонної роботи у Польщі. Хоч компанії готові підвищувати заробітну плату, масово обирають інші країни.