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В Украине существенно выросла средняя зарплата — данные ПФУ

28 мая 2024 14:12
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплата в Украине выросла в 2024 году — новые данные ПФУ
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) утвердили показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, учитываемый для исчисления пенсии. За последний год он значительно вырос.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

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Как изменилась средняя зарплата в Украине

По информации Пенсионного фонда, в 2024 году показатель средней заработной платы в Украине изменился, прибавив несколько сотен гривен. А именно:

  • в январе — 14,974 тыс. гривен;
  • в феврале — 15,267 тыс. гривен;
  • в марте — 15,433 тыс. гривен.

В то же время, по сравнению с мартом предыдущего года уровень средней зарплаты претерпел существенные изменения. Показатель подскочил на 2,01 тыс. гривен.

В ПФУ уточнили, что показатель средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для дальнейшего исчисления пенсии.

 

зарплаты в 2024 году
Источник: данные ПФУ

Расчет производится ПФУ по данным Государственной налоговой службы, предоставленным в рамках межведомственного обмена.

 

зарплаты 2024
Источник: данные ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинские работодатели столкнулись с усугублением негативных тенденций предыдущих лет. В частности, самые большие проблемы касаются увеличения дефицита квалифицированных кадров.

Также мы писали, что украинцы избегают сезонной работы в Польше. Хотя компании готовы повышать заработную плату, массово выбирают другие страны.

зарплаты
выплаты
пенсии
деньги
Пенсионный Фонд

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