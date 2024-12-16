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В Україні суттєво змінять вимоги для права на пенсію

16 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсійна реформа — які зміни ініціює влада
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні очікується реалізація масштабної пенсійної реформи, спрямованої на скорочення дисбалансів в солідарній системі. Зміни назріли давно через складну демографічну ситуацію, малу заробітну плату і практику оплати праці "у конвертах".

Про це йдеться у пропозиціях уряду, розміщених для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

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Зокрема, в уряді виступають за застосування для обчислення розміру пенсійних виплат дані не про саму заробітну плату (дохід), з якої сплачувалися страхові внески, а про суми таких внесків. Також пропонують, щоб до розміру солідарної пенсії не застосовували "стелю", і введення базової пенсії замість маси різноманітних доплат.

Серед новацій — скасування вимоги наявності мінімального страхового стажу у 15 років, запровадивши натомість право пенсії, що буде залежати від обсягу набраних балів. Такий підхід дозволить оформити пенсію тим, у кого нема такого рівня стажу, однак була висока офіційна заробітна плата.

Вартість одного балу визначатимуть за формулою, враховуючи середню зарплату, з якої сплачені страхові внески за попередній рік, та 4,2 тис. гривень — усередненої кількості балів, яку має особа за 35 років стажу у разі сплати внесків.

Пенсії з малим стажем

Очікується, що мінімальна вимога виходу на заслужений відпочинок у 65 років в рамках пенсійної реформи буде така:

  • щонайменше 15 років страхового стажу — будь-яка заробітна плата (не менша за мінімальний рівень);
  • мінімум 14 років страхового стажу — із зарплатнею, розмір якої  85,7% від середньої (цьогоріч — 15,4 тис. гривень);
  • щонайменше 13 років страхового стажу — із зарплатою від 92,3% середньої (16,6 тис. гривень);
  • щонайменше 12 років страхового стажу — із середньою зарплатою (18 тис. гривень);
  • мінімум 11 років страхового стажу — із зарплатнею у сумі 109% середньої (19,6 тис. гривень);
  • щонайменше десять років страхового стажу — із оплатою в 1,2 середньої (21,6 тис. гривень);
  • мінімум дев'ять років страхового стажу — із зарплатнею в 1,33 середньої (24 тис. гривень);
  • щонайменше вісім років страхового стажу — із оплатою в 1,5 середньої (27 тис. гривень);
  • мінімум сім років страхового стажу — із зарплатнею в 1,7 середньої (30,6 тис. гривень);
  • щонайменше шість років страхового стажу — із зарплатою у дві середніх (36 тис. гривень);
  • мінімум п'ять років страхового стажу — із зарплатнею у 2,4 середньої (43,2 тис. гривень);
  • щонайменше чотири роки страхового стажу — із зарплатнею утричі більшою за середню (54 тис. гривень);
  • мінімум три роки страхового стажу — із зарплатою вчетверо більшою за середню (72 тис. гривень).

Нагадаємо, частина громадян, які працюють у певних сферах, зможуть отримати подвійний страховий стаж і раніше вийти на пенсію. Серед таких професій — ті, що передбачають потенційну небезпеку або екстрим.

Раніше ми писали, що в Україні деякі військові отримують пенсію у 100% від зарплати. Таке право передбачає законодавство для бійців з інвалідністю.

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