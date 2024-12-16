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В Украине существенно изменят требования для права на пенсию

16 декабря 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсионная реформа — какие изменения инициирует власть
Пожилая женщина. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине ожидается реализация масштабной пенсионной реформы, направленной на сокращение дисбалансов в солидарной системе. Изменения назрели давно из-за сложной демографической ситуации, малой заработной платы и практики оплаты труда "в конвертах".

Об этом идет речь в предложениях правительства, размещенных для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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В частности, в правительстве выступают за применение для исчисления размера пенсионных выплат данные не о самой заработной плате (доходе), с которой уплачивались страховые взносы, а о суммах таких взносов. Также предлагают, чтобы к размеру солидарной пенсии не применялcя "потолок" и ввести базовую пенсию вместо массы разнообразных доплат.

Среди новаций — отмена требования наличия минимального страхового стажа в15 лет, право на пенсии будет зависеть от объема набранных баллов. Такой подход позволит оформить пенсию тем, у кого нет такого уровня стажа, однако была высока официальная заработная плата.

Стоимость одного балла будет определяться по формуле, учитывая среднюю зарплату, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год, и 4,2 тыс. гривен — усредненное количество баллов, которое имеет лицо за 35 лет стажа в случае уплаты взносов.

Пенсии с малым стажем

Ожидается, что минимальное требование выхода на заслуженный отдых в 65 лет в рамках пенсионной реформы будет следующим:

  • не менее 15 лет страхового стажа — любая заработная плата (не менее минимального уровня);
  • минимум 14 лет страхового стажа — с зарплатой, размер которой 85,7% от средней (в этом году — 15,4 тыс. гривен);
  • не менее 13 лет страхового стажа — с зарплатой от 92,3% от средней (16,6 тыс. гривен);
  • не менее 12 лет страхового стажа — со средней зарплатой (18 тыс. гривен);
  • минимум 11 лет страхового стажа — с зарплатой в сумме 109% средней (19,6 тыс. гривен);
  • не менее десяти лет страхового стажа — с оплатой в 1,2 от средней (21,6 тыс. гривен);
  • минимум девять лет страхового стажа — с зарплатой в 1,33 средней (24 тыс. гривен);
  • не менее восьми лет страхового стажа — с оплатой в 1,5 от средней (27 тыс. гривен);
  • минимум семь лет страхового стажа — с зарплатой в 1,7 средней (30,6 тыс. гривен);
  • не менее шести лет страхового стажа — с зарплатой в две средних (36 тыс. гривен);
  • минимум пять лет страхового стажа — с зарплатой в 2,4 средней (43,2 тыс. гривен);
  • не менее четырех лет страхового стажа — с зарплатой втрое больше средней (54 тыс. гривен);
  • минимум три года страхового стажа — с зарплатой в четыре раза больше средней (72 тыс. гривен).

Напомним, часть граждан, работающих в определенных областях, смогут получить двойной страховой стаж и раньше выйти на пенсию. Среди таких профессий — предполагающие потенциальную опасность или экстрим.

Ранее мы писали, что в Украине некоторые военные получают пенсию в 100% от зарплаты. Такое право предусматривает законодательство для бойцов с инвалидностью.

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