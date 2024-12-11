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Пенсії військовим — кому призначають пенсію у 100% від зарплати

11 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто з військових ЗСУ має право на високі виплати
Гроші у кишені. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні розміри пенсій військовослужбовців залежать від їх виду. Зокрема, деяким з них законодавство передбачає надання 100% від суми грошового забезпечення.

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Згідно з українським законодавством, всі військові отримують два види пенсій:

  • за вислугу років;
  • з інвалідності.

Також членам родин загиблих/померлих військовослужбовців призначають пенсії у зв’язку з втратою годувальника, відповідно до закону № 2262-XII від 9 квітня 1992 року.

Найвищу пенсію, до 100% від зарплати, призначають бійцям залежно від групи та причини інвалідності. Її надають за таких умов:

  • у разі отримання інвалідності через поранення, контузію, каліцтво, захворювання, одержані під час захисту країни, виконання обов’язків служби;
  • у випадку, якщо особа отримала інвалідність внаслідок захворювання, нещасного випадку під час проходження служби.

Встановленням групи та причини інвалідності, а також час її настання займаються медико-соціальні експертні комісії.

Так, залежно від групи інвалідності розмір пенсії буде наступним:

  • 100% від суми грошового забезпечення за останньою займаною посадою — для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи;
  • 80% від грошового забезпечення — для осіб з інвалідністю другої групи;
  • 60% від грошового забезпечення  для осіб з інвалідністю третьої групи.

Пенсію за вислугу років до 70% від грошового забезпечення, залежно від тривалості вислуги, призначають військовим, у яких, починаючи з 1 жовтня 2020 року, на день звільнення є вислуга 25 календарних років та вище, досягли на дату звільнення з військової служби 45-річного віку, за наявності стажу 25 років і вище, з яких щонайменше 12 календарних років і шість місяців становить служба в ЗСУ, в органах МВС, Нацполіції, Службі судової охорони, пожежній охороні, Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі.

Пенсію у разі втрати годувальника на одного утриманця, залежно від причини смерті, призначають у розмірі до 70%. Виплату надають, якщо годувальник помер під час проходження військової служби або не пізніше трьох місяців після звільнення чи пізніше цього терміну, проте через захворювання, одержане під час проходження служби, а родинам пенсіонерів — якщо помер під час періоду одержання пенсії або не пізніше п'яти років після припинення виплати коштів. Сім’ї військових, які зникли безвісти під час бойових дій, прирівнюються до родин загиблих на фронті, уточнюють у ПФУ.

"Розміри пенсій залежно від їх виду складають: за вислугу років — 50-70 % грошового забезпечення, залежно від тривалості вислуги; по інвалідності — 40-100 % грошового забезпечення, залежно від групи та причини інвалідності; у разі втрати годувальника — 30-70 % на одного утриманця, залежно від причини смерті", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, одна із категорій осіб отримує виплату у 60% від суми заробітної плати. На відповідний розмір пенсії претендують держслужбовці.

Також ми писали про умови виходу на пенсії УБД. Розмір виплати залежить від обсягу страхового стажу та зарплати, з якої вираховувались ЄСВ.

виплати пенсії ПФУ військовослужбовці

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