Пенсії в Україні — які роботи дають право на подвійний стаж

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Українські громадяни, які займаються деякими видами професійної діяльності, мають право на страховий стаж у подвійному розмірі. Йдеться про складну, небезпечну або екстремальну роботу.

Про це повідомляє видання "На пенсії", посилаючись на Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Кому рахують до стажу рік роботи за два

Подвійний страховий стаж дає змогу працівникам деяких професій виходити на пенсію раніше чи мати право на додаткові пільги. Тим, хто має право на подвійний страховий стаж, кожен відпрацьований рік рахують як за два роки.

Йдеться про такі види діяльності:

в особливо шкідливих умовах, що пов'язані із впливом високого рівня шуму, вібрації, токсичних речовин, радіації;

робота під землею: в шахтах, на рудниках, метро, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;

в екстремальних умовах клімату: робота на Крайній Півночі, на високогір’ї, районах з поганим кліматом;

деякі види військової служби: за умов бойових дій, АТО або інших особливо небезпечних завдань;

робота у медзакладах у важких умовах з високим рівнем ризику (в інфекційних лікарнях, психіатричних закладах);

робота на транспорті водної галузі: специфічні умови, довготривалі рейси;

робота в зонах надзвичайних ситуацій: задіяні до ліквідації наслідків аварій та катастроф, стихійних лих.

Як підтвердити подвійний стаж

Щоб підтвердити відповідне право, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з пакетом документальних підтверджень. А саме:

трудова книжка із відповідними записами;

довідки від компаній та підприємств;

витяги з нормативних актів у разі змін умов роботи.

Зокрема, скористатися відповідним правом можуть усі працівники медзакладів з надання психіатричної допомоги.

Як уточнюють у фонді, статтею 60 закону "Про пенсійне забезпечення" передбачається зарахування періодів роботи до 1 січня 2004 року, зокрема в закладах з надання психіатричної допомоги (незалежно від посад) до страхового стажу у подвійному розмірі.

"Обчислення страхового стажу, що дає право на призначення пенсії, здійснюється відповідно до статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який набрав чинності 01.01.2004. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Закону, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше", — йдеться у поясненні ПФУ.

Нагадаємо, в Україні серед військових найвищу пенсію, до 100% від заробітної плати, призначають бійцям з інвалідністю. Кінцева сума залежить від її групи та причин.

Також ми писали, що у 2025 році вчергове зросте тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Для виходу на заслужений відпочинок у 60 років вимагатимуть 32 роки стажу.