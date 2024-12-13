Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій arrow

Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

13 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — які роботи дають право на подвійний стаж
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Українські громадяни, які займаються деякими видами професійної діяльності, мають право на страховий стаж у  подвійному розмірі. Йдеться про складну, небезпечну або екстремальну роботу.

Про це повідомляє видання "На пенсії", посилаючись на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Читайте також:

Кому рахують до стажу рік роботи за два

Подвійний страховий стаж дає змогу працівникам деяких професій виходити на пенсію раніше чи мати право на додаткові пільги. Тим, хто має право на подвійний страховий стаж, кожен відпрацьований рік рахують як за два роки.

Йдеться про такі види діяльності:

  • в особливо шкідливих умовах, що пов'язані із впливом високого рівня шуму, вібрації, токсичних речовин, радіації;
  • робота під землею: в шахтах, на рудниках, метро, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;
  • в екстремальних умовах клімату: робота на Крайній Півночі, на високогір’ї, районах з поганим кліматом;
  • деякі види військової служби: за умов бойових дій, АТО або інших особливо небезпечних завдань;
  • робота у медзакладах у важких умовах з високим рівнем ризику (в інфекційних лікарнях, психіатричних закладах);
  • робота на транспорті водної галузі: специфічні умови, довготривалі рейси;
  • робота в зонах надзвичайних ситуацій: задіяні до ліквідації наслідків аварій та катастроф, стихійних лих.

Як підтвердити подвійний стаж

Щоб підтвердити відповідне право, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з пакетом документальних підтверджень. А саме:

  • трудова книжка із відповідними записами;
  • довідки від компаній та підприємств;
  • витяги з нормативних актів у разі змін умов роботи.

Зокрема, скористатися відповідним правом можуть усі працівники медзакладів з надання психіатричної допомоги.

Як уточнюють у фонді, статтею 60 закону "Про пенсійне забезпечення" передбачається зарахування періодів роботи до 1 січня 2004 року, зокрема в закладах з надання психіатричної допомоги (незалежно від посад) до страхового стажу у подвійному розмірі.

"Обчислення страхового стажу, що дає право на призначення пенсії, здійснюється відповідно до статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який набрав чинності 01.01.2004. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Закону, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше", — йдеться у поясненні ПФУ.

Нагадаємо, в Україні серед військових найвищу пенсію, до 100% від заробітної плати, призначають бійцям з інвалідністю. Кінцева сума  залежить від її групи та причин.

Також ми писали, що у 2025 році вчергове зросте тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Для виходу на заслужений відпочинок у 60 років вимагатимуть 32 роки стажу.

виплати пенсії робота ПФУ пенсіонери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК