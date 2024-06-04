Зарплаты в 2024 году — украинцы начали больше зарабатывать

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственная служба статистики сообщает о существенном росте средней заработной платы в Украине. Речь идет о первых трех месяцах текущего года против аналогичного периода 2023 года.

Об этом информирует пресс-центр статистического ведомства.

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Как изменился уровень средней зарплаты

Согласно данным Госстатистики, за указанный период уровень средней зарплаты украинцев повысился на 22,5%. Так, в первом квартале 2024 года в среднем зарплата в экономических секторах страны равнялась 18,9 тыс. грн — 122,5%.

Самую лучшую ситуацию по динамике роста зарплат фиксируют в следующих секторах:

сфера информации и телекоммуникаций — 49,47 тыс. гривен (на 35,6% выше);

сфера финансов, страховой деятельности — 39,12 тыс. гривен (на 18,2% больше);

сфера авиатранспорта — 34,69 тыс. гривен (на 30% выше).

Самая худшая ситуация по зарплатам в таких отраслях:

сфера функционирования библиотек, архивов, музеев, учреждений культуры — 11,06 тыс. грн (на 15% выше)

сфера креатива, искусства и развлечений — 11,53 тыс. грн (на 13,6% больше);

сфера образования — 12,64 тыс. грн (на 14,4% выше).

Сферы экономики и зарплаты. Источник: Госстат

Что еще стоит знать

Напомним, в ЧАО "НЭК "Укрэнерго" озвучили доходы работников. В среднем заработная плата одного члена правления составляет 2 млн гривен.

Также мы писали, что в Нацбанке считают, что на этапе восстановления страны ситуация на рынке труда улучшится. Ожидается постепенное снижение безработицы и повышение заработных плат.