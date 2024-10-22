Пенсіонерів в Україні щороку стає менше — як змінилась динаміка з 2019 року

Людина пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 2019 року чисельність пенсіонерів скоротилась фактично на один мільйон осіб. Йдеться про показник громадян, які отримують пенсію за віком.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України (ПФУ), пише Oboz.ua.

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П'ять років тому в країні налічувалося 11,4 млн громадян пенсійного віку, з яких 8,59 млн осіб — ті, хто має право на пенсію за віком (громадяни, яким за 60 років і які виконали норму щодо стажу). Водночас, "особливі" пенсії отримували 2,75 млн осіб. Зокрема, 1,417 млн осіб виплачують пенсію з інвалідності. Тоді у середньому виплата становила 2,56 тис. грн (85,7% від загальної середньої пенсії).

Право на особливу пенсію мали громадяни, які вийшли раніше на пенсію за вислугою років (через стаж від шкідливої роботи) — 623 тис. осіб, та ті, хто мав пенсію у зв'язку з втратою годувальника (йдеться про 628 тис. осіб).

Зміна розміру пенсій в останні роки

Також в останні роки змінився розмір пенсії. З 11,349 млн громадян-пенсіонерів виплату, що перевищує середню (на той момент 3006 грн) мали 3,369 млн осіб (близько 29,6%). Водночас, розмір середньої пенсії у валютному еквіваленті дорівнював 118,8 дол.

У жовтні поточного року в країні лишилося близько 10,342 млн пенсіонерів. З огляду на динаміку, щороку число пенсіонерів знижувалось на близько 200 тис. осіб. А саме:

кількість пенсіонерів за віком впала на 1,62 млн осіб, до 7,533 млн осіб;

пенсію за віком мають 72,8% (у 2019-му було 75,7%). Таким чином, в структурі зростає число "особливих" пенсіонерів;

загальна чисельність пенсіонерів падає на тлі зростання кількості громадян, що отримують пенсії з інвалідності (плюс 142 тис. осіб, до 1,559 млн осіб);

число пенсіонерів за вислугою років падає — з 623 тис. до 532 тис. осіб.

Пенсія у зв'язку з інвалідністю у середньому дорівнює 4,892 тис. грн, тобто 83,6% від середньої пенсії (5,85 тис. грн). Співвідношення пенсії по інвалідності і середньої пенсії по країні за ці роки змінилось несуттєво.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військовослужбовці мають право на пенсію на особливих умовах. Експерти розповіли, який має бути розмір майбутньої пенсії та від чого залежатиме.

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