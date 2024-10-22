Пенсионеров в Украине ежегодно становится меньше — как изменилась динамика с 2019 года

Человек пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 2019 года численность пенсионеров сократилась фактически на миллион человек. Речь идет о показателе граждан, получающих пенсию по возрасту.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ), пишет Oboz.ua.

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Пять лет назад в стране насчитывалось 11,4 млн граждан пенсионного возраста, из которых 8,59 млн человек — те, кто имеет право на пенсию по возрасту (граждане, которым за 60 лет и выполнили норму по стажу). В то же время, "особые" пенсии получали 2,75 млн человек. В частности, 1,417 млн человек выплачивают пенсию по инвалидности. Тогда в среднем выплата составляла 2,56 тыс. грн (85,7% от общей средней пенсии).

Право на особую пенсию имели граждане, вышедшие ранее на пенсию по выслуге лет (из-за стажа от вредной работы) — 623 тыс. человек, и те, кто имел пенсию в связи с потерей кормильца (речь идет о 628 тыс. человек).

Изменение размера пенсий в последние годы

Также в последние годы изменился размер пенсии. Из 11,349 млн граждан-пенсионеров выплату, превышающую среднюю (на тот момент 3006 грн), имели 3,369 млн человек (около 29,6%). В то же время, размер средней пенсии в валютном эквиваленте равнялся 118,8 дол.

В октябре текущего года в стране осталось около 10,342 млн пенсионеров. Учитывая динамику, ежегодно число пенсионеров снижалось на около 200 тыс. человек. А именно:

количество пенсионеров по возрасту упало на 1,62 млн человек, до 7,533 млн человек;

пенсию по возрасту имеют 72,8% (в 2019 году было 75,7%). Таким образом, в структуре растет число "особых" пенсионеров;

общая численность пенсионеров падает на фоне роста количества граждан, получающих пенсии по инвалидности (плюс 142 тыс. человек, до 1,559 млн человек);

число пенсионеров по выслуге лет падает — с 623 тыс. до 532 тыс. человек.

Пенсия в связи с инвалидностью в среднем равняется 4,892 тыс. грн, то есть 83,6% от средней пенсии (5,85 тыс. грн). Соотношение пенсии по инвалидности и средней пенсии по стране за эти годы изменилось незначительно.

Что еще стоит знать

Напомним, у украинских военнослужащих право на пенсию на особых условиях. Эксперты рассказали, какой должен быть размер будущей пенсии и от чего будет зависеть.

Также мы писали, что в Украине в рамках действующего законодательства граждане со средней заработной платой почти 19 тыс. грн и полным страховым стажем могут рассчитывать на будущую пенсионную выплату, которая не будет превышать даже 5 тыс. гривен. Конечная сумма зависит главным образом от уровня официального дохода человека в течение трудовой деятельности.