Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсія без робочого стажу — скільки платять у 2024 року arrow

Пенсія без робочого стажу — скільки платять у 2024 року

21 жовтня 2024 06:10
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Які пенсії платять людям без трудового стажу в Україні — розмір виплат
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Навіть якщо українці не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію за віком, вони все одно можуть розраховувати на допомогу від держави. Соціальна пенсія є важливою формою підтримки для тих, хто не мав можливості працювати або не накопичив необхідного трудового стажу. Водночас, для отримання такої допомоги слід дотримуватися певних вікових та законодавчих вимог.

Про це розповідають Новини Pro.

Читайте також:

Які виплати можуть отримати пенсіонери без стажу

Українці, які наразі не мають достатнього стажу для виходу на пенсію, можуть очікувати досягнення віку, коли їхній стаж відповідатиме встановленим вимогам. Мінімальні вимоги для отримання пенсії за віком такі:

  • у 60 років потрібно мати 31 рік стажу;
  • у 63 роки — 21 рік стажу;
  • у 65 років — 15 років стажу.

Українці, які не мають необхідного трудового стажу для отримання пенсії, можуть розраховувати на державну підтримку у вигляді соціальної допомоги. Така допомога призначається лише після досягнення 65 років, і її можуть отримати ті, хто ніколи не працював або не накопичив необхідної кількості років стажу.

Сума виплат для пенсіонерів без стажу в 2024 році дорівнює прожитковому мінімуму, що складає 2 361 гривню на місяць.

Хто може залишитись без державної підтримки

Щоб отримати соціальну пенсію, необхідно звернутися до місцевих органів соціального захисту з пакетом документів, що включає паспорт, довідку про страховий стаж із Пенсійного фонду та декларацію про доходи кожного члена сім'ї. Водночас існують певні умови, за яких допомогу можуть не призначити.

Відмову можна отримати, якщо у власності заявника є друга квартира або більше однієї машини, якщо середній дохід сім'ї за останні шість місяців перевищує 2 361 гривню на місяць. Крім того, право на соціальну пенсію втрачається, якщо людина працює, вже отримує пенсію або має інші джерела доходу, наприклад, здає квартиру в оренду. Ще однією причиною відмови може стати покупка товару чи послуги на суму понад 50 000 гривень одним із членів сім'ї за останні шість місяців.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні вже наступного року відбудуться два етапи підвищення пенсій для громадян. У березні очікується індексація виплат, а влітку певні категорії пенсіонерів отримають збільшення пенсійних виплат. Проте ці зміни стануть можливими лише після внесення відповідних коректив до законодавства.

Ми також писали, українці зобов'язані сплачувати податки з доходів, проте для пенсіонерів існують певні винятки. Відомо, що наразі пенсії в Україні не підлягають оподаткуванню.

виплати стаж пенсіонери гроші пенсії фінансова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 ПриватБанк списав у клієнтки соцвиплати — на чию сторону став суд

06:50 Євро та злотий стали дешевше, долар не змінився — який курс валют сьогодні

06:50 Інше визначення "ухилянтів" — військова висловилася щодо тих, хто уникає служби

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці жовтня

06:34 План перемоги України — це радше список бажань, — Гарі Табах

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

06:30 Ціни на сою в Україні — скільки коштує тонна зерна в жовтні

Ексклюзив

06:28 Перші на штурми — останні на обміни, — історії полонених ЗСУ, що крають серце

06:11 Гарбузова кава на сніданок — секрет міцного імунітета восени

06:10 Пенсія без робочого стажу — скільки платять у 2024 року

06:01 У клієнтки Ощадбанку зникли депозитні кошти — чи допоміг суд повернути гроші

07:01 ПриватБанк списав у клієнтки соцвиплати — на чию сторону став суд

06:50 Євро та злотий стали дешевше, долар не змінився — який курс валют сьогодні

06:50 Інше визначення "ухилянтів" — військова висловилася щодо тих, хто уникає служби

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці жовтня

06:34 План перемоги України — це радше список бажань, — Гарі Табах

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

06:30 Ціни на сою в Україні — скільки коштує тонна зерна в жовтні

Ексклюзив

06:28 Перші на штурми — останні на обміни, — історії полонених ЗСУ, що крають серце

06:11 Гарбузова кава на сніданок — секрет міцного імунітета восени

06:10 Пенсія без робочого стажу — скільки платять у 2024 року

06:01 У клієнтки Ощадбанку зникли депозитні кошти — чи допоміг суд повернути гроші

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку