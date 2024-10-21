Які пенсії платять людям без трудового стажу в Україні — розмір виплат

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Навіть якщо українці не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію за віком, вони все одно можуть розраховувати на допомогу від держави. Соціальна пенсія є важливою формою підтримки для тих, хто не мав можливості працювати або не накопичив необхідного трудового стажу. Водночас, для отримання такої допомоги слід дотримуватися певних вікових та законодавчих вимог.

Про це розповідають Новини Pro.

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Які виплати можуть отримати пенсіонери без стажу

Українці, які наразі не мають достатнього стажу для виходу на пенсію, можуть очікувати досягнення віку, коли їхній стаж відповідатиме встановленим вимогам. Мінімальні вимоги для отримання пенсії за віком такі:

у 60 років потрібно мати 31 рік стажу;

у 63 роки — 21 рік стажу;

у 65 років — 15 років стажу.

Українці, які не мають необхідного трудового стажу для отримання пенсії, можуть розраховувати на державну підтримку у вигляді соціальної допомоги. Така допомога призначається лише після досягнення 65 років, і її можуть отримати ті, хто ніколи не працював або не накопичив необхідної кількості років стажу.

Сума виплат для пенсіонерів без стажу в 2024 році дорівнює прожитковому мінімуму, що складає 2 361 гривню на місяць.

Хто може залишитись без державної підтримки

Щоб отримати соціальну пенсію, необхідно звернутися до місцевих органів соціального захисту з пакетом документів, що включає паспорт, довідку про страховий стаж із Пенсійного фонду та декларацію про доходи кожного члена сім'ї. Водночас існують певні умови, за яких допомогу можуть не призначити.

Відмову можна отримати, якщо у власності заявника є друга квартира або більше однієї машини, якщо середній дохід сім'ї за останні шість місяців перевищує 2 361 гривню на місяць. Крім того, право на соціальну пенсію втрачається, якщо людина працює, вже отримує пенсію або має інші джерела доходу, наприклад, здає квартиру в оренду. Ще однією причиною відмови може стати покупка товару чи послуги на суму понад 50 000 гривень одним із членів сім'ї за останні шість місяців.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні вже наступного року відбудуться два етапи підвищення пенсій для громадян. У березні очікується індексація виплат, а влітку певні категорії пенсіонерів отримають збільшення пенсійних виплат. Проте ці зміни стануть можливими лише після внесення відповідних коректив до законодавства.

Ми також писали, українці зобов'язані сплачувати податки з доходів, проте для пенсіонерів існують певні винятки. Відомо, що наразі пенсії в Україні не підлягають оподаткуванню.