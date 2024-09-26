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В Україні зміниться вартість борщового набору — що буде з цінами на овочі

26 вересня 2024 14:56
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на овочі — як зміниться вартість борщового набору в Україні
Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Через аномальну спеку та посуху врожайність овочів на півдні України знизилася більш ніж на 30%. Це призведе до того, що ціни на овочі, зокрема на інгредієнти "борщового набору", залишаться на високому рівні. Додатково зростання витрат на електроенергію та логістику також вплине на формування цін, тому зниження вартості найближчим часом не слід очікувати.

Про це повідомляє EastFruit.

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Детальніше про врожай

Ситуація в Миколаївській області, яка є ключовим регіоном для вирощування овочів, є однією з найскладніших.

Згідно з інформацією голови групи компаній ТОВ "СП "ПАЕК", що займаються виробництвом овочевої продукції на півдні України Юрія Кормишкіна, зниження врожайності в середньому становить понад 30%. Для деяких культур, зокрема капусти, втрата врожаю сягнула 45-50%.

Посуха вплинула не лише на ранній урожай, але й на літні посіви, що призвело до додаткових втрат. Особливо сильно постраждала середньопізня капуста: підприємство втратило приблизно чверть врожаю через несприятливі погодні умови.

Висаджена в липні розсада не змогла прижитися через високі температури повітря, що унеможливило нормальний розвиток рослин. Подібна ситуація спостерігається також в інших регіонах півдня України, де зміни клімату є найвідчутнішими.

Які будуть ціни на овочі

Зниження врожайності овочів матиме безпосередній вплив на економічну ситуацію як для аграріїв, так і для споживачів. За оцінками експертів, ціни на овочі, зокрема на складові "борщового набору" (картопля, морква, капуста, цибуля), залишаться високими, і сподіватися на їх зниження не варто. Це зумовлено кількома факторами:

  • Зростання накладних витрат. Овочі літнього врожаю здебільшого підлягають тривалому зберіганню в овочесховищах та холодильниках, що призводить до збільшення витрат на оренду складів та електроенергію. Наразі вартість електроенергії в Україні зросла до 8-10 грн за кВт-годину, що суттєво впливає на загальну вартість продукції.
  • Підвищення вартості пального та логістики. З вересня 2023 року акцизи на дизельне пальне та бензин були збільшені на 13,5% та 27,3% відповідно, що веде до зростання витрат на транспортні послуги та логістику. Це особливо важливо для виробників, яким необхідно транспортувати продукцію до сховищ або ринків.
  • Проблеми з електропостачанням та використання генераторів. У випадку відключень електроенергії виробники вимушені використовувати дизельні генератори для забезпечення роботи овочесховищ, що також підвищує витрати на зберігання продукції. Додаткові витрати на пальне лише посилюють економічний тиск на фермерів.
  • Податкове навантаження та зростання витрат на заробітну плату. Зростання ставок ПДФО та військового збору, а також підвищення мінімальної заробітної плати призводять до збільшення витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Враховуючи загальну економічну ситуацію та вплив несприятливих погодних умов, експерти рекомендують споживачам заздалегідь подбати про запаси овочів на зиму. Юрій Кормишкін зазначає, що очікувати зниження цін на овочі найближчим часом не варто, тому закупівля продукції вже зараз може стати вигідною стратегією для тих, хто має можливість їх зберігати.

Попри складну ситуацію, аграрії Миколаївської області продовжують розширювати площі під овочеві культури. За даними департаменту агропромислового комплексу Миколаївської обласної військової адміністрації, у 2024 році площі під овочами досягли понад 30 тисяч гектарів. Половина з них відведена під картоплю, а також інші популярні овочі, такі як помідори, огірки та кабачки.

Що ще треба знати

Нагадаємо, наприкінці літа 2024 року споживча інфляція в Україні прискорилася, досягнувши 7,5% у річному вимірі порівняно з 5,4% у липні. Експерти прогнозують подальше зростання цін на продукти.

Ми також писали, що найближчим часом ціни на харчові продукти в Україні можуть відчутно зрости. Підвищення акцизу на пальне, складна ситуація в енергетиці та економічна криза, спричинена війною, змушують цифри на цінниках ставати дедалі більшими. Втім, сезонні продукти у вересні можуть, навпаки, здешевшати, тому що деякі аграрії будуть змушені продавати свою продукцію.

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