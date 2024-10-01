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В Украине стремительно дорожают продукты — на что взлетели цены

1 октября 2024 12:41
Ксения Симонова - Редактор
Цены в октябре — в Украине набирает обороты стоимость базовых овощей
Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине за последнюю неделю резко вырос в стоимости ряд базовых овощей. В частности, взлетели оптовые цены на картофель.

Об этом сообщают аналитики East-fruit.

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По словам специалистов, прошедшая неделя в Украине была характерна тем, что вновь выросла стоимость картофеля. Оптовые цены на базовый овощ повышаются из-за подогрева спекуляциями относительно потенциального дефицита качественной продукции. Если на прошлой неделе картофель продавали в поте за 14-18 грн/кг, то за семь дней цена выросла до 17-20 грн/кг.

На этом фоне, несмотря на разгар сезона, Украина уже начала импортировать картофель из Польши и Литвы.

Также продолжили дорожать морковь и лук. Выросли в цене за последнюю неделю и столовую свеклу.

Огурцы тоже начали дорожать, стоимость вдвое выше показателя в прошлом году. Продолжается рост цен на брокколи. Снова изменилась цена на чеснок. Подорожали кабачки.

Во фруктово-ягодном сегменте груши подорожали. Увеличилась отпускная цена на апельсины и персики.

На какой товар упали цены

В то же время, цены на белокочанную капусту, которые начали резко расти в начале недели, ближе к выходным опустились.

Продавали дешевле, чем на прошлой неделе  и сладкий перец. Диапазон цен на помидоры расширился.

Кроме того, упала стоимость баклажан.

Среди фруктов продолжили снижаться цены на виноград и нектарины.

 

цены на овощи
Источник: east-fruit.com

Что еще стоит знать

Напомним, по словам экспертов, в Украине ожидается ускорение роста цен на продукты в октябре. В частности, повышение стоимости может затронуть хлеб, овощи и молочные продукты.

Также сообщалось, что из-за аномальной жары и засухи урожайность овощей на юге страны снизилась более чем на 30%. Это приведет к подорожанию овощей из "борщового набора".

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