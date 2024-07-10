Ціна за 1 г золота в Україні станом на 10 липня 2024 року

Плавлення золота. Фото: goldavenue.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото є невід'ємною частиною людської історії протягом багатьох століть. Люди билися і завойовували території заради цього дорогоцінного металу. Золото використовувалося для створення монет, ювелірних прикрас та витворів мистецтва, а колись цей блискучий метал був основою світової грошової системи. Здача золота в ломбард дозволяє швидко отримати готівку у разі потреби.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у липні.

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Цікаві факти про золото

Майже все золото, виявлене сьогодні, не має земного походження. Воно прийшло на Землю з метеоритів, які впали на нашу планету через 200 мільйонів років після її формування.

Австралійські вчені виявили, що листя евкаліпта містить золото. Коріння евкаліпта може досягати глибини до 130 футів під землею у пошуках води. Оскільки поклади золота містяться у воді та під землею, евкаліпт поглинає мікроскопічні частинки золота, які потім переносяться у листя.

Середньовічні європейці вважали, що вживання розплавленого золота із подрібненими смарагдами може вилікувати бубонну чуму. Ця смарагдово-золота суміш була одними із дивних ліків, що використовувалися під час спустошливої ​​чуми, що забрала життя близько 25 мільйонів людей у ​​Європі.

Найбільший золотий злиток у світі важить 250 кг. Він був виготовлений корпорацією Mitsubishi Materials у 2005 році. Цей золотий злиток коштує понад 14 мільйонів доларів. Найцікавіше те, що він легко помістився б у звичайну коробку з-під взуття. Його розміри становлять 45,4 см на 22,6 см на 17 см.

В океані міститься 20 мільйонів тонн золота. На жаль, його вкрай складно добувати. Океан глибокий, а це означає, що поклади золота розташовані глибоко під водою та всередині гірської породи.

Як найдорожче здати золото в ломбард

Будь-яка людина, яка досягла 18 років, може взяти позику в ломбарді, надавши свої золоті вироби як заставу або продавши їх.

У ломбардах золото приймають за ціною, як правило, нижчою, ніж у ювелірних магазинах. Вартість ювелірних виробів у магазинах включає не лише витрати на сировину, а й оплату праці ювеліра, який створює вироби на замовлення.

У ломбард можна здавати золоті вироби, що містять дорогоцінне каміння, проте при оцінці враховується лише вага золота, а не каміння та стан прикраси.

Наявність проби на золотому виробі не має великого значення, оскільки співробітники ломбарду проведуть перевірку на місці. Важливо пам'ятати, що пошкоджені вироби у ломбардах оцінюються як брухт.

Принести до ломбарду можна практично всі золоті вироби, крім таких предметів:

золото та інші метали у вигляді самородків, пластин, дротів чи деталей;

елементи зубопротезування;

відходи з дорогоцінних металів, такі як стружка та спил;

сусальне золото;

ордени та медалі, що містять золото та інші цінні метали;

золото з лабораторних деталей та елементів для промислового використання;

напівфабрикати ювелірні.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3076,85 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3067,62 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3046,08 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 014,34 грн/грам.

375 проба: 1 142,28 грн/грам.

500 проба: 1523,04 грн/грам.

583 проба: 1775,86 грн/грам.

585 проба: 1781,96 грн/грам.

750 проба: 2 402,61 грн/грам.

900 проба: 2 741,47 грн/грам.

916 проба: 2 790,21 грн/грам.

958 проба: 2 918,14 грн/грам.

999 проба: 3 043,03 грн/грам.

999,9 проба: 3 045,78 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 005 грн/грам.

375 проба: 1 203,03 грн/грам.

500 проба: 1 203,03 грн/грам.

583 проба: 1 881,39 грн/грам.

585 проба: 1 899,78 грн/грам.

750 проба: 2 402,61 грн/грам.

900 проба: 2 938.52 грн/грам.

916 проба: 2 991,21 грн/грам.

958 проба: 3 054,18рн/грам.

999 проба: 3 233,33 грн/грам.

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