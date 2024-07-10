Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 10 июля 2024 года

Плавление золота. Фото: goldavenue.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото является неотъемлемой частью человеческой истории на протяжении многих столетий. Люди сражались и завоевывали территории ради этого драгоценного металла. Золото использовалось для создания монет, ювелирных украшений и произведений искусства, а когда-то этот блестящий металл был основой мировой денежной системы. Сдача золота в ломбард позволяет быстро получить наличные в случае необходимости.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в июле.

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Интересные факты о золоте

Почти все золото, обнаруженное сегодня, не имеет земного происхождения. Оно пришло на Землю из метеоритов, упавших на нашу планету через 200 миллионов лет после ее формирования.

Австралийские ученые обнаружили, что листья эвкалипта содержат золото. Корни эвкалипта могут достигать глубины до 130 футов под землей в поисках воды. Поскольку залежи золота находятся в воде и под землей, эвкалипт поглощает микроскопические частицы золота, которые затем переносятся в листья в виде фотосинтеза.

Средневековые европейцы считали, что употребление расплавленного золота с измельченными изумрудами может вылечить бубонную чуму. Эта изумрудно-золотая смесь была одним из странных лекарств, которые использовались во время опустошительной чумы, унесшей жизни около 25 миллионов человек в Европе.

Самый большой золотой слиток в мире весит 250 кг. Он был изготовлен компанией Mitsubishi Materials в 2005 году. Этот золотой слиток стоит более 14 миллионов долларов. Самое интересное, что он легко поместился бы в обычную коробку из-под обуви. Его размеры составляют 45,4 см на 22,6 см на 17 см.

В океане находится 20 миллионов тонн золота. К сожалению, его очень сложно добывать. Океан глубок, а значит, залежи золота находятся глубоко под водой и внутри горной породы.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Любой человек, достигший 18 лет, может взять ссуду в ломбарде, предоставив свои золотые изделия как залог, или продать их.

В ломбардах золото принимают по цене, как правило, ниже, чем в ювелирных магазинах. Стоимость ювелирных изделий в магазинах включает не только затраты на сырье, но и оплату труда ювелира, создающего изделия по заказу.

В ломбард можно сдавать золотые изделия, содержащие драгоценные камни, однако при оценке учитывается вес золота, а не камни и состояние украшения.

Наличие пробы на золотом изделии не имеет значения, поскольку сотрудники ломбарда проведут проверку на месте. Важно помнить, что поврежденные изделия в ломбардах оцениваются как лом.

Принести в ломбард можно практически все золотые изделия, кроме таких предметов:

золото и другие металлы в виде самородков, пластин, проволок или деталей;

элементы зубопротезирования;

отходы из драгоценных металлов, такие как стружка и спил;

сусальное золото;

ордена и медали, содержащие золото и другие ценные металлы;

золото из лабораторных деталей и элементов для промышленного использования;

ювелирные полуфабрикаты.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3076,85 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3067,62 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3046,08 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 014,34 грн/грамм.

375 проба: 1 142,28 грн/грамм.

500 проба: 1523,04 грн/грамм.

583 проба: 1775,86 грн/грамм.

585 проба: 1781,96 грн/грамм.

750 проба: 2 402,61 грн/грамм.

900 проба: 2 741,47 грн/грамм.

916 проба: 2 790,21 грн/грамм.

958 проба: 2 918,14 грн/грамм.

999 проба: 3 043,03 грн/грамм.

999,9 проба: 3 045,78 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 005 грн/грамм.

375 проба: 1 203,03 грн/грамм.

500 проба: 1 203,03 грн/грамм.

583 проба: 1 881,39 грн/грамм.

585 проба: 1 899,78 грн/грамм.

750 проба: 2 402,61 грн/грамм.

900 проба: 2 938.52 грн/грамм.

916 проба: 2 991,21 грн/грамм.

958 проба: 3 054,18рн/грамм.

999 проба: 3 233,33 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в июне. Еще мы собрали цены на медь, латунь и алюминий.