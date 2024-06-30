Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 30 червня 2024 року

Переробка міді. Фото: Mining.com

В Україні ціни на брухт міді з початку червня стрімко зростають, і наприкігці місяця ця тенденція не змінилася. У нинішніх умовах здача мідного брухту стає особливо вигідною для бізнесу та приватних осіб.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у червні.

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Де найдорожче приймають брухт міді

Найдорожче приймають мідний брухт у великих містах України, таких як Київ, Одеса, Харків та Дніпро. Ці міста мають розвинену інфраструктуру для переробки металів та велику кількість пунктів прийому, що забезпечує вищі ціни для продавців. Особливо вигідно здавати брухт міді у столиці, де конкуренція серед приймальних пунктів найбільша, а умови для клієнтів найкращі.

У цих містах також часто діють спеціальні акції та пропозиції, що додатково стимулюють здачу брухту. Наприклад, деякі пункти прийому можуть пропонувати бонуси за великі обсяги мідного брухту або додаткові виплати за постійних клієнтів. Такі умови створюють сприятливі можливості для тих, хто регулярно здає мідний брухт, роблячи цей процес ще вигіднішим.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак впевнений, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав експерт.

Новак також додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у червні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 30 червня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 260 до 275 грн;

Вінницька область — від 210 до 255 грн;

Дніпропетровська область — від 195 до 245 грн;

Житомирська область — від 190 до 245 грн;

Закарпатська область — від 195 до 230 грн;

Запорізька область — від 195 до 245 грн;

Івано-Франківська область — від 195 до 240 грн;

Кіровоградська область — від 195 до 235 грн;

Львівська область — від 195 до 235 грн;

Миколаївська область — від 190 до 230 грн;

Одеська область — від 190 до 240 грн;

Полтавська область — від 195 до 230 грн;

Сумська область — від 180 до 225 грн;

Тернопільська область — від 195 до 230 грн;

Харківська область — від 235 до 255 грн;

Хмельницька область — від 195 до 230 грн;

Черкаська область — від 195 до 235 грн;

Чернівецька область — від 195 до 240 грн;

Чернігівська область — від 195 до 245 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та алюміній.