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В Україні стрімко дорожчає валюта — ситуація на ринку

30 грудня 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 30 грудня — у банках та обмінниках дорожчає валюта
Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Національний банк України (НБУ) підвищив офіційний курс долара, встановлений на понеділок, 1 січня 2024 року. Американська валюта побила свій історичний рекорд.

Про це свідчить інформація на офіційному порталі НБУ.

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Курс долара, євро та злотого

Згідно з даними Нацбанку, на 1 січня офіційний курс встановлено на такому рівні:

  • долар — 38,00 (+0,02);
  • євро — 41,99 (-0,21);
  • злотий — 9,67 (-0,06).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку долар змінився в ціні. У середньому коштує 39,24 гривні. У покупці — 38,13  гривні (+0,19), а під час продажу — 38,89 гривні (+0,25). Євро у купівлі — 41,95 гривні (+0,17), під час продажу — 43,07 гривні (+0,20).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 30 грудня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 30 грудня в обмінних пунктах долар купують по 39,00 грн (+0,05), продають по 39,50 грн (+0,70). Євро у купівлі коштує 42,90 грн (+0,30), у продажу — 43,45 грн (+0,55).

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Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.

Також ми писали, що у Нацбанку оцінили майбутній вплив підвищення податку на прибуток для банків. Стверджують, що у більшості фінустанов вистачать капіталу.

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