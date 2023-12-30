Курс доллара на 30 декабря — в банках и обменниках дорожает валюта

Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара, установленный на понедельник, 1 января 2024 года. Американская валюта побила свой исторический рекорд.

Об этом свидетельствует информация на официальном портале НБУ

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Курс доллара, евро и злотого

Согласно данным Нацбанка, на 1 января официальный курс установлен на следующем уровне:

доллар — 38,00 (+0,02);

евро — 41,99 (-0,21);

злотый — 9,67 (-0,06).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на наличном рынке доллар изменился в цене. В среднем стоит 39,24 гривны. В покупке — 38,13 гривны (+0,19), а при продаже — 38,89 гривны (+0,25). Евро в покупке — 41,95 гривны (+0,17), при продаже — 43,07 гривны (+0,20).

Свежий курс доллара в банках Украины

Джерело: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 30 декабря в обменных пунктах доллар покупают по 39,00 грн (+0,05), продают по 39,50 грн (+0,70). Евро в покупке стоит 42,90 грн (+0,30), в продаже — 43,45 грн (+0,55).

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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали об изменениях в порядке осуществления банками анализа и проверки документов в ходе валютных финансовых операций. Список подозрительных признаков расширили.

Также мы писали, что в Нацбанке оценили будущее влияние повышения налога на прибыль для банков. Утверждают, что у большинства финучреждений хватит капитала.