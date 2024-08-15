Цены на сахар в магазинах — украинцам спрогнозировали падение стоимости в 2024 году

Полки с продуктами. Фото: inkorr.com

В Украине наблюдается устойчивая тенденция к снижению стоимости сахара в 2024 году. Из-за определенных особенностей во время войны сладкий продукт обещает стать еще дешевле.

Об этом сообщают во Всеукраинском аграрном совете (ВАР).

Читайте также:

Ситуация с ценами на сахар

Как отмечают эксперты, в этом году снижаются отпускные цены на сахар. Сейчас опустились до уровня 26,5 — 27,5 грн за килограмм. Соответствующую тенденцию связывают с не столько накоплением объемов запасов сахара в стране, сколько с трудностями с экспортными поставками.

Так, в августе страна экспортировала только 3-4 тыс. тонн сахара. Это считается критично низким показателем. Для сравнения — два месяца назад украинцы экспортировали 100 тыс. тонн.

"Украинский рынок сахара сталкивается с трудностями, поскольку теперь мы полностью ориентированы на внутренний потребительский спрос", — сообщают аналитики.

Поскольку в дальнейшем ожидается рост производства сахара в стране, это повлечет за собой накопление больших запасов.

Из-за ограничения экспорта в страны Европы производителям нужно искать альтернативные рынки для сбыта своей продукции, однако в новый сезон Европа тоже увеличит производство сахара, что может усложнить реализацию продукции на мировом уровне.

В условиях дальнейшей нестабильности на мировых рынках и локального избытка, внутренние цены на сладкий продукт могут в дальнейшем находиться под давлением.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине изменились цены на фрукты и овощи. В частности, подорожали картофель и морковь, тогда как цены на арбузы и дыни снизились.

Также мы писали, что в Украине в августе 2024 года фермеры обновили цены на овощи так называемого "борщового набора". Неожиданно в разгар сезона взлетели в цене картофель, морковь и помидоры.