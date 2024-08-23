Фінансова допомога від Mercy Corps — хто може отримати 10,8 тис. гривень

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у серпні 2024 року відкрили реєстрацію на грошову допомогу від громадської організації "ЦСП "Перспектива" і Mercy Corps під назвою "LIVES 3.0". В її рамках можна отримати від 10,8 тис. гривень.

Про це повідомляє одна з громад.

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Детальніше про допомогу LIVES 3.0

Зазначається, що йдеться про проєкт Багатосекторальної гуманітарної підтримки постраждалих громадян від війни в громадах півдня України та посилення спроможності локальних громад у реагуванні на кризи. Кошти виплачуватимуть за підтримки Британії.

Реєстрація на багатоцільову грошову допомогу доступна для жителів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають у наступних населених пунктах: Дар'ївка, Інгулець, Ясна Поляна, Микільське, Понятівка, Токарівка, Іванівка, Новотягинка, Федорівка, Ульяновка, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Зарічне Дар'ївської ТГ, Херсонського району, Херсонської області.

Кошти нададуть:

домогосподарствам, переміщеним протягом останніх 30 днів з районів, розташованих на відстані 30 км від районів гарячих точок або з тимчасово окупованих територій;

домогосподарствам, які мешкають у районах активних бойових дій;

домогосподарствам, котрі перебувають у стані переміщення понад 30 днів і підпадають під соціально-економічні критерії вразливості.

Розмір допомоги та як подати заявку

Розмір допомоги становить 3,6 тис. грн, її виплачуватимуть три місяці. Загалом на кожного члена домогосподарства передбачено 10,8 тис. грн. Наприклад, якщо родина складається з п'яти чи більшої кількості осіб, то сума допомоги сягне 54 тис. грн.

Щоб долучитися до програми, потрібно заповнити цю форму за посиланням.

Фахівці будуть здійснювати відбір на основі місцеперебування домогосподарства, складу, статусу та доходу.

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