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В Украине стартовала регистрация на помощь Mercy Corps в 10,8 тыс. грн

23 августа 2024 11:18
Ксения Симонова - Редактор
Финансовая помощь от Mercy Corps – кто может получить 10,8 тыс. гривен
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в августе 2024 года открыли регистрацию на денежную помощь от общественной организации "ЦСП "Перспектива" и Mercy Corps под названием "LIVES 3.0". В ее рамках можно получить от 10,8 тыс. гривен.

Об этом сообщает одна из громад.

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Речь идет о проекте многосекторальной гуманитарной поддержки пострадавших граждан от войны в громадах юга Украины и усиления способности локальных громад в реагировании на кризисы. Средства будут выплачиваться при поддержке Британии.

Регистрация на многоцелевую денежную помощь доступна для жителей и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в следующих населенных пунктах: Дарьевка, Ингулец, Ясная Поляна, Никольское, Понятовка, Токаревка, Ивановка, Новотягинка, Федоровка, Ульяновка, Лиманец, Ингулевка, Ветровое, Заречное Дарьевской ТГ, Херсонского района, Херсонской области.

Средства предоставят:

  • домохозяйствам, перемещенным в течение последних 30 дней из районов, расположенных в 30 км от районов горячих точек или с временно оккупированных территорий;
  • домохозяйствам, проживающим в районах активных боевых действий;
  • домохозяйствам, которые находятся в состоянии перемещения более 30 дней и подпадают под социально-экономические критерии уязвимости.

Размер помощи и как подать заявку

Размер помощи составляет 3,6 тыс. грн, ее будут выплачивать три месяца. Всего на каждого члена домохозяйства предусмотрено 10,8 тыс. грн. Например, если семья состоит из пяти или большего количества человек, то сумма пособия составит 54 тыс. грн.

Чтобы присоединиться к программе, нужно заполнить эту форму по ссылке.

Специалисты будут осуществлять отбор на основе местопребывания домохозяйства, состава, статуса и дохода.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские военнослужащие в случае увольнения со службы будут иметь право на выплаты и компенсации. Юристы рассказали, какие именно виды выплат предусмотрены бойцам.

Также мы писали, что украинские семьи, ранее не получавшие денежную помощь от международных организаций, имеют право на выплаты от УВКБ ООН. В одном из регионов стартовала регистрация новой финансовой помощи.

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