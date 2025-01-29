Субсидии ВПЛ на аренду жилья — как зарегистрироваться на выплаты

Женщина с ребенком на руках возле поезда. Фото: УНИАН

В Украине стартовала регистрация внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на оформление субсидии на аренду жилья. Граждане могут подавать документы на соответствующую новую государственную помощь с 29 января.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Подробнее о субсидиях на аренду жилья для ВПЛ

Как отметили в ведомстве, субсидия на аренду жилья для ВПЛ является дополнительной финпомощью для семей из числа переселенцев, которые арендуют жилье из-за потери собственного в связи с российской агрессией и оккупацией. При этом ВПЛ могут параллельно получать другую соцпомощь, определенную законодательством, в частности субсидию на коммунальные услуги.

Внутренние переселенцы могут обращаться за получением такой субсидии, которую будут предоставлять путем компенсации арендодателю стоимости/части стоимости аренды жилья, которое снимается.

Кто из ВПЛ может принять участие в проекте

Переселенцы могут получить субсидию на аренду жилья при определенных условиях. Ее можно оформить:

тем гражданам, которые тратят на аренду более 20% своих общих доходов;

переехали с оккупированных или территорий, где продолжаются/велись боевые действия;

отсутствует собственное жилье на подконтрольной Украине территории;

не получают помощь на проживание 2-3 тыс. грн;

не участвуют в программе "Прихисток".

Для того, чтобы получить субсидию, нужно оформить договор аренды между арендатором и арендодателем и лично подать его вместе с заявлением по ссылке. Можно выбрать любой способ:

через отделение Пенсионного фонда;

дистанционно через портал или приложение ПФУ с использованием электронной подписи;

в ЦПАУ.

ПФУ должен принять решение о предоставлении субсидии в течение десяти рабочих дней после подачи документов, а проинформирует о нем — в течение трех календарей дней путем сообщения на е-почту, смс, почтовой связью.

Субсидию на аренду жилья будут назначать на полгода, но не более двух сроков подряд, а сам проект будет действовать в течение двух лет.

Ранее мы сообщали, что в одной из областей доступна финпомощь от UNHCR Ukraine. Организаторы БФ "Право на защиту" будут работать в Сумской области.

Также некоторым категориям граждан доступна финансовая помощь в 10,8 тыс. грн от благотворителей. Заявки будут принимать до 17:00 29 января этого года.