Субсидии ВПЛ на аренду жилья — как зарегистрироваться на выплаты

В Украине стартовала новая помощь для ВПЛ — что нужно знать
В Украине стартовала регистрация внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на оформление субсидии на аренду жилья. Граждане могут подавать документы на соответствующую новую государственную помощь с 29 января.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Подробнее о субсидиях на аренду жилья для ВПЛ
Как отметили в ведомстве, субсидия на аренду жилья для ВПЛ является дополнительной финпомощью для семей из числа переселенцев, которые арендуют жилье из-за потери собственного в связи с российской агрессией и оккупацией. При этом ВПЛ могут параллельно получать другую соцпомощь, определенную законодательством, в частности субсидию на коммунальные услуги.
Внутренние переселенцы могут обращаться за получением такой субсидии, которую будут предоставлять путем компенсации арендодателю стоимости/части стоимости аренды жилья, которое снимается.
Кто из ВПЛ может принять участие в проекте
Переселенцы могут получить субсидию на аренду жилья при определенных условиях. Ее можно оформить:
- тем гражданам, которые тратят на аренду более 20% своих общих доходов;
- переехали с оккупированных или территорий, где продолжаются/велись боевые действия;
- отсутствует собственное жилье на подконтрольной Украине территории;
- не получают помощь на проживание 2-3 тыс. грн;
- не участвуют в программе "Прихисток".
Для того, чтобы получить субсидию, нужно оформить договор аренды между арендатором и арендодателем и лично подать его вместе с заявлением по ссылке. Можно выбрать любой способ:
- через отделение Пенсионного фонда;
- дистанционно через портал или приложение ПФУ с использованием электронной подписи;
- в ЦПАУ.
ПФУ должен принять решение о предоставлении субсидии в течение десяти рабочих дней после подачи документов, а проинформирует о нем — в течение трех календарей дней путем сообщения на е-почту, смс, почтовой связью.
Субсидию на аренду жилья будут назначать на полгода, но не более двух сроков подряд, а сам проект будет действовать в течение двух лет.
Ранее мы сообщали, что в одной из областей доступна финпомощь от UNHCR Ukraine. Организаторы БФ "Право на защиту" будут работать в Сумской области.
Также некоторым категориям граждан доступна финансовая помощь в 10,8 тыс. грн от благотворителей. Заявки будут принимать до 17:00 29 января этого года.
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