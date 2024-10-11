Оренда житла — скільки коштує зняти квартиру в регіонах України

Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні зменшилася кількість пропозицій з оренди житла. Найбільший спад у вересні спостерігався в Кіровоградській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Про це йдеться в даних аналітичного центру DIM.RIA.

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Зазначено, що за рік найзначніше зросла кількість пропозицій у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Пропозиції на ринку оренди в Україні. Скриншот: DIM.RIA

Найдорожчим містом для оренди квартир залишається Київ, де середня вартість однокімнатної квартири становить 18 203 грн. Протягом останнього місяця ціни на житло в столиці залишилися без змін, але за рік вони зросли на 18%.

Також сказано, що протягом року ціна оренди однокімнатної квартири найбільше зросла в Закарпатській, Житомирській та Рівненській областях, перевищивши 60% у порівнянні з вереснем 2023 року.

Найдорожчим районом для оренди в Києві є Печерський, де середня вартість однокімнатної квартири становить 24 219 грн на місяць. Натомість найбільш бюджетним районом є Деснянський, де ціна оренди складає 10 852 грн.

Ціни на оренду квартир у Києві. DIM.RIA

Порівняно з минулим роком і попереднім місяцем, користувачі стали менше шукати житло для оренди. Однак, традиційно на одне оголошення припадає значно більше відгуків. У Києві це понад 6 відгуків на кожне оголошення, додане в вересні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні на ринку нерухомості під час війни зростають ціни на оренду житла. Така динаміка притаманна для порівняно "безпечних" регіонів, зокрема для Києва, де вартість з початку року підскочила на майже 50%.

Також ми писали, що українцям доступна грошова допомога за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF) на оренду житла. Такі виплати надають на пів року у двох регіонах.