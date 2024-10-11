Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні стало менше пропозицій з оренди житла — як змінились ціни в регіонах arrow

В Україні стало менше пропозицій з оренди житла — як змінились ціни в регіонах

11 жовтня 2024 16:47
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Оренда житла — скільки коштує зняти квартиру в регіонах України
Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні зменшилася кількість пропозицій з оренди житла. Найбільший спад у вересні спостерігався в Кіровоградській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. 

Про це йдеться в даних аналітичного центру DIM.RIA.

Читайте також:

Що змінилось на ринку нерухомості

Зазначено, що за рік найзначніше зросла кількість пропозицій у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

null
Пропозиції на ринку оренди в Україні. Скриншот: DIM.RIA

Найдорожчим містом для оренди квартир залишається Київ, де середня вартість однокімнатної квартири становить 18 203 грн. Протягом останнього місяця ціни на житло в столиці залишилися без змін, але за рік вони зросли на 18%.

Також сказано, що протягом року ціна оренди однокімнатної квартири найбільше зросла в Закарпатській, Житомирській та Рівненській областях, перевищивши 60% у порівнянні з вереснем 2023 року.

Найдорожчим районом для оренди в Києві є Печерський, де середня вартість однокімнатної квартири становить 24 219 грн на місяць. Натомість найбільш бюджетним районом є Деснянський, де ціна оренди складає 10 852 грн.

null
Ціни на оренду квартир у Києві. DIM.RIA

Порівняно з минулим роком і попереднім місяцем, користувачі стали менше шукати житло для оренди. Однак, традиційно на одне оголошення припадає значно більше відгуків. У Києві це понад 6 відгуків на кожне оголошення, додане в вересні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні на ринку нерухомості під час війни зростають ціни на оренду житла. Така динаміка притаманна для порівняно "безпечних" регіонів, зокрема для Києва, де вартість з початку року підскочила на майже 50%.

Також ми писали, що українцям доступна грошова допомога за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF) на оренду житла. Такі виплати надають на пів року у двох регіонах.

нерухомість ціни на квартири гроші житло оренда ціни в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Альтернатива мобілізації — які переваги є під час війни

20:00 Відстрочка для освітян — кого в 2024 році точно мобілізують

19:41 У Києві порушник побив інспекторку КМДА — поліція затримала чоловіка

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

19:09 Глава МЗС Польщі зробив гучну заяву щодо Волинської трагедії

19:04 Ляшко пояснив, у чому полягатиме реформа МСЕК — які зміни очікуються

18:57 Оновлення даних у "Резерв+" — чи можуть українці зробити це повторно

18:47 Ексфутболіст збірної України пояснив, чому команда не обіграє Грузію

18:42 В Одесі водіям і кухарям пропонують зарплату у 100 тис. грн — які умови

20:00 Альтернатива мобілізації — які переваги є під час війни

20:00 Відстрочка для освітян — кого в 2024 році точно мобілізують

19:41 У Києві порушник побив інспекторку КМДА — поліція затримала чоловіка

19:09 Глава МЗС Польщі зробив гучну заяву щодо Волинської трагедії

19:04 Ляшко пояснив, у чому полягатиме реформа МСЕК — які зміни очікуються

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

18:57 Оновлення даних у "Резерв+" — чи можуть українці зробити це повторно

18:47 Ексфутболіст збірної України пояснив, чому команда не обіграє Грузію

18:42 В Одесі водіям і кухарям пропонують зарплату у 100 тис. грн — які умови

18:40 У Києві СБУ затримала учасника ІДІЛ, який сім років переховувався

18:32 Стало відомо, де та коли відбудеться Конференція з відновлення України-2025

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Text

13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:00 Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

Text

12:36 Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

Text

12:09 Нардеп пояснив, як каратимуть держслужбовців за використання Telegram

Text

10:51 Наредеп назвав причину смерті журналістки Вікторії Рощиної в Росії

Text

08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll