Аренда жилья — сколько стоит снять квартиру в регионах Украины.

Панорама Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине уменьшилось количество предложений по аренде жилья. Самый большой спад в сентябре наблюдался в Кировоградской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Об этом говорится в данных аналитического центра DIM.RIA.

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Отмечено, что за год значительно возросло количество предложений в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Предложения рынка аренды в Украине. Скриншот: DIM.RIA

Самым дорогим городом для аренды квартир остается Киев, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 18203 грн. За последний месяц цены на жилье в столице остались без изменений, но за год они выросли на 18%.

Также сказано, что в течение года цена аренды однокомнатной квартиры больше выросла в Закарпатской, Житомирской и Ровенской областях, превысив 60% по сравнению с сентябрем 2023 года.

Самым дорогим районом для аренды в Киеве Печерский, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 24 219 грн в месяц. Самым же бюджетным районом является Деснянский, где цена аренды составляет 10 852 грн.

Цены на аренду квартир в Киеве. DIM.RIA

По сравнению с прошлым годом и прошлым месяцем, пользователи стали меньше искать жилье для аренды. Однако, традиционно на одно объявление приходится гораздо больше отзывов. В Киеве это более 6 отзывов на каждое объявление, добавленное в сентябре.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине на рынке недвижимости во время войны растут цены на аренду жилья. Такая динамика присуща сравнительно "безопасным" регионам, в частности Киеву, где стоимость с начала года подскочила почти на 50%.

Мы писали, что украинцам доступна денежная помощь при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF) на аренду жилья. Такие выплаты предоставляются на полгода в двух регионах.