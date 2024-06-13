В Україні стрімко падає ціна на цибулю — що сталося

Чоловік купає цибулю. Фото: Суспільне

В Україні розпочався новий сезон збору врожаю цибулі. Тому ціни на минулорічний товар різко знизилися. Наразі українські фермери продають цибулю за ціною від 14 до 20 грн за кілограм, ще минулого тижня найнижча ціна становила 18 грн.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit у четвер, 13 червня.

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Знизилися ціни на минулорічну цибулю

Цього тижня більшість фермерів України розпочали масове збирання нового врожаю цибулі, що призвело до різкого збільшення її пропозиції на ринку та значного зниження цін на торішню продукцію.

Лише з початку цього тижня ціни на цибулю врожаю 2023 року в українських господарствах знизилися в середньому на 25%. Сьогодні основні продажі цієї продукції здійснюються за ціною 14-20 грн за кг, тоді як наприкінці минулого тижня ціни не опускалися нижче 18 грн за кг.

Порівняння цін за цибулю. Фото: EastFruit

Крім того, на українському ринку в достатній кількості присутня цибуля нового врожаю з місцевих господарств. Відпускні ціни на цю продукцію наразі становлять 16-22 грн за кг.

Наразі ціна на торішню цибулю в українських виробників знизилася в середньому на 52% порівняно з першою половиною червня 2023 року. Гравці ринку зазначають, що знижувальна цінова тенденція зберігається через невисоку торговельну активність і стрімке збільшення пропозиції, змушуючи фермерів переглядати відпускні ціни майже щодня.

Нагадаємо, що у червні 2024 року в українських магазинах змінилася вартість бакалії. Зокрема, зросли ціни на борошно, цукор та олію.

Також за останній тиждень ціни на пшеницю в Україні стрімко впали через кілька причин. Прогнози щодо врожаю покращилися через ліпшу погоду, що знизило напругу на ринку. Також зросла експортна активність, що збільшило попит та конкуренцію.