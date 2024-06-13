В Украине стремительно падает цена на лук — что произошло

Человек покупает лук. Фото: Суспільне

В Украине начался новый сезон сбора урожая лука. Поэтому цены на прошлогодний товар резко снизились. Пока украинские фермеры продают лук по цене от 14 до 20 грн за килограмм, еще на прошлой неделе самая низкая цена составляла 18 грн.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit в четверг, 13 июня.

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Снизились цены на прошлогодний лук

На этой неделе большинство фермеров Украины приступили к массовому сбору нового урожая лука, что привело к резкому увеличению его предложения на рынке и значительному снижению цен на прошлогоднюю продукцию.

Только с начала этой недели цены на лук урожая в 2023 году в украинских хозяйствах снизились в среднем на 25%. Сегодня основные продажи этой продукции производятся по цене 14-20 грн за кг, тогда как в конце прошлой недели цены не опускались ниже 18 грн за кг.

Сравнение цен на лук. Фото: EastFruit

Кроме того, на украинском рынке в достаточном количестве присутствует лук нового урожая местных хозяйств. Отпускные цены на эту продукцию составляют 16-22 грн за кг.

Теперь цена на прошлогодний лук у украинских производителей снизилась в среднем на 52% по сравнению с первой половиной июня 2023 года. Игроки рынка отмечают, что понижательная ценовая тенденция сохраняется из-за невысокой торговой активности и стремительного увеличения предложения, заставляя фермеров пересматривать отпускные цены почти каждый день.

Напомним, что в июне 2024 г. в украинских магазинах изменилась стоимость бакалеи. В частности, выросли цены на муку, сахар и растительное масло.

Также за последнюю неделю цены на пшеницу в Украине стремительно упали по нескольким причинам. Прогнозы по урожаю улучшились из-за лучшей погоды, что снизило напряжение на рынке. Также возросла экспортная активность, что увеличило спрос и конкуренцию.