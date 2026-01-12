Відео
Головна Фінанси В Україні розікрали газ на мільйони гривень — хто причетний

В Україні розікрали газ на мільйони гривень — хто причетний

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 17:11
Розкрадання газу в Україні — де діяла схема та як покарали причетних
Газопровід. Фото: УНІАН

В Україні діяла масштабна схема, за якою розкрадали газ. "Блакитне паливо" незаконно відбирали на одній з газонаповнювальних компресорних станцій у Сумах.

Про це повідомила пресслужба "Газмережі".

Читайте також:

Як розкрадали газ 

Невідповідність у показниках споживання та фактичним використанням помітили фахівці безпеки НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України".

"З відповідними заявами "Газмережі" звернулися до правоохоронних органів. Відкрито кримінальне провадження", — йдеться в заяві.

null
Розкрадання газу. Фото: Вінницька обласна прокуратура

Правоохоронці провели серію обшуків під час яких були вилучені докази протиправної діяльності, серед яких:

  • несанкціоноване втручання у роботу приладу обліку на підприємстві у Сумах;
  • можливе місце незаконної врізки в газорозподільну мережу підприємства у Вінниці.

Більше того, попередні дані свідчать, що в період з жовтня по грудень 2025 року сумська компанія, використовуючи свої газозаправні станції, розікрала 225 тисяч метрів кубічних природного газу. Сума збитків становить 6,3 мільйона гривень.

Що кажуть правоохоронці

Вінницька окружна прокуратура вже повідомила про підозру посадовій особі, яку підозрюють у розкраданні, йдеться на сайті органу. Підозру оголосили на підставі наступних фактів:

  • розкрадання природного газу під час несанкціонованого втручання в роботу лічильника обліку;
  • відбір ресурсу, який постачався через газопровід;
  • порушення під час проведення робіт з підвищеною небезпекою.

Зазначається також, що винні отримали штраф у розмірі понад 56 мільйонів гривень за крадіжку газу.

Раніше стало відомо, що Нафтогаз повертає гроші споживачам, які переплатили за газ. Для цього клієнти компанії повинні надати підтверджувальні документи.

Також ми писали, що деякі клієнти Нафтогазу мають переоформити особові рахунки. Відомо, кого це стосується. 

Нафтогаз поліція газ крадіжка Газмережі
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
