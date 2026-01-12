Хищение газа в Украине — где действовала схема и как наказали причастных

Газопровод. Фото: УНИАН

В Украине действовала масштабная схема, по которой разворовывали газ. "Голубое топливо" незаконно отбирали на одной из газонаполнительных компрессорных станций в Сумах.

Об этом сообщила пресс-служба "Газсети".

Как разворовывали газ

Несоответствие в показателях потребления и фактическим использованием заметили специалисты безопасности НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины".

"С соответствующими заявлениями "Газсети" обратились в правоохранительные органы. Открыто уголовное производство", — говорится в заявлении.

Хищение газа. Фото: Винницкая областная прокуратура

Правоохранители провели серию обысков, во время которых были изъяты доказательства противоправной деятельности, среди которых:

несанкционированное вмешательство в работу прибора учета на предприятии в Сумах;

возможное место незаконной врезки в газораспределительную сеть предприятия в Виннице.

Более того, предварительные данные свидетельствуют, что в период с октября по декабрь 2025 года сумская компания, используя свои газозаправочные станции, разворовала 225 тысяч метров кубических природного газа. Сумма убытков составляет 6,3 миллиона гривен.

Что говорят правоохранители

Винницкая окружная прокуратура уже сообщила о подозрении должностному лицу, которое подозревают в хищении, говорится на сайте ведомства. Подозрение объявили на основании следующих фактов:

хищение природного газа во время несанкционированного вмешательства в работу счетчика учета;

отбор ресурса, который поставлялся через газопровод;

нарушения при проведении работ с повышенной опасностью.

Отмечается также, что виновные получили штраф в размере более 56 миллионов гривен за кражу газа.

Ранее стало известно, что Нафтогаз возвращает деньги потребителям, которые переплатили за газ. Для этого клиенты компании должны предоставить подтверждающие документы.

Также мы писали, что некоторые клиенты Нафтогаза должны переоформить лицевые счета. Известно, кого это касается.