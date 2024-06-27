Ціни в Україні — популярний овоч різко подешевшав у червні

Овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українському ринку продовжує активно знижуватися вартість моркви нового врожаю 2024 року. За тиждень ціни від виробників впали на чверть.

Про це повідомляє аналітичний портал EastFruit.

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Як змінились ціни на моркву у червні

За словами експертів, ціни на молоду моркву почали активно знижуватися через збільшення пропозиції цього коренеплоду на ринку. Виробникам доводиться знижувати вартість фактично щодня.

Станом на кінець червня фермери реалізують моркву нового врожаю за ціною 28-35 грн/кг або 0,69-0,86 дол./кг. Вартість у середньому на 26% нижча, ніж було тиждень тому.

Водночас, морква врожаю 2024 року на внутрішньому ринку у середньому на 48% дешевша проти показника минулого року.

При цьому аналітики зауважують, що зниження цін на цей коренеплід є сезонним явищем, коли спостерігається суттєве нарощення пропозиції ранньої моркви на тлі стриманого попиту з боку покупців.

За прогнозом фермерів, через очікуване збільшення пропозиції на ринку та подальше зниження попиту ціни будуть падати в цьому сегменті надалі.

Вартість моркви у супермаркетах

За даними порталу "Мінфін", у супермаркетах влітку молода морква також різко знизилася в ціні. Зокрема, у травні овоч нового врожаю продавали у середньому за 87,87 грн/кг, в червні реалізують за 45,47 грн/кг.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські виробники хлібобулочної, кондитерської та молочної продукції очікують зростання цін. Це може статися у найближчому майбутньому на тлі відключення електричної енергії.

Також ми писали, що в середині червня 2024 року українські виробники різко знизили ціни на помідори. Популярний овоч пропонують на 16% дешевше, ніж було наприкінці минулого тижня.