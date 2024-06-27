Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине резко упали цены на салатный овощ — что стоит дешевле arrow

В Украине резко упали цены на салатный овощ — что стоит дешевле

27 июня 2024 13:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены в Украине — популярный овощ резко подешевел в июне
Овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

На украинском рынке продолжает активно снижаться стоимость моркови нового урожая 2024 года. За неделю цены от производителей упали на четверть.

Об этом сообщает аналитический портал EastFruit.

Читайте также:

Как изменились цены на морковь в июне

По словам экспертов, цены на молодую морковь начали активно снижаться из-за увеличения предложения этого корнеплода на рынке. Производителям приходится снижать стоимость практически каждый день.

По состоянию на конец июня фермеры реализуют морковь нового урожая по цене 28–35 грн/кг или 0,69–0,86 долл./кг. Стоимость в среднем на 26% ниже, чем неделю назад.

В то же время, морковь урожая 2024 года на внутреннем рынке в среднем на 48% дешевле показателя прошлого года.

При этом аналитики отмечают, что снижение цен на этот корнеплод является сезонным явлением, когда наблюдается существенное наращивание предложения ранней моркови на фоне сдержанного спроса со стороны покупателей.

По прогнозу фермеров, из-за ожидаемого увеличения предложения на рынке и дальнейшего снижения спроса цены будут падать в этом сегменте в дальнейшем.

Стоимость моркови в супермаркетах

По данным портала "Минфин", в супермаркетах летом молодая морковь также резко снизилась в цене. В частности, в мае овощи нового урожая продавали в среднем за 87,87 грн/кг, в июне реализуют за 45,47 грн/кг.

 

цены на морковь
Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, украинские производители хлебобулочной, кондитерской и молочной продукции ожидают роста цен. Это может произойти в обозримом будущем на фоне отключения электрической энергии.

Также мы писали, что в середине июня 2024 года украинские производители резко снизили цены на помидоры. Популярный овощ предлагают на 16% дешевле, чем было в конце прошлой недели.

рынок
магазины
цены в Украине
цены
морковь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024