Цены в Украине — популярный овощ резко подешевел в июне

Овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинском рынке продолжает активно снижаться стоимость моркови нового урожая 2024 года. За неделю цены от производителей упали на четверть.

Об этом сообщает аналитический портал EastFruit.

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Как изменились цены на морковь в июне

По словам экспертов, цены на молодую морковь начали активно снижаться из-за увеличения предложения этого корнеплода на рынке. Производителям приходится снижать стоимость практически каждый день.

По состоянию на конец июня фермеры реализуют морковь нового урожая по цене 28–35 грн/кг или 0,69–0,86 долл./кг. Стоимость в среднем на 26% ниже, чем неделю назад.

В то же время, морковь урожая 2024 года на внутреннем рынке в среднем на 48% дешевле показателя прошлого года.

При этом аналитики отмечают, что снижение цен на этот корнеплод является сезонным явлением, когда наблюдается существенное наращивание предложения ранней моркови на фоне сдержанного спроса со стороны покупателей.

По прогнозу фермеров, из-за ожидаемого увеличения предложения на рынке и дальнейшего снижения спроса цены будут падать в этом сегменте в дальнейшем.

Стоимость моркови в супермаркетах

По данным портала "Минфин", в супермаркетах летом молодая морковь также резко снизилась в цене. В частности, в мае овощи нового урожая продавали в среднем за 87,87 грн/кг, в июне реализуют за 45,47 грн/кг.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, украинские производители хлебобулочной, кондитерской и молочной продукции ожидают роста цен. Это может произойти в обозримом будущем на фоне отключения электрической энергии.

Также мы писали, что в середине июня 2024 года украинские производители резко снизили цены на помидоры. Популярный овощ предлагают на 16% дешевле, чем было в конце прошлой недели.