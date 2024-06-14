Ціни в Україні — на ринку різко впала вартість базового продукту

Овочевий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на тлі розпалу нового сезону молодої картоплі виробники в регіонах почали знижувати ціни. Вартість впала на чверть проти перших врожаїв.

Про це повідомляють учасники ринку та аналітики проєкту Minfin.

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Як змінились ціни на молоду картоплю на ринку

Сезон дозрівання овочів знижує вартість низки культур. Зокрема, молода картопля подешевшала на близько 25%.

За словами учасників ринку, перша картопля нового врожаю на ринок в українських регіонах потрапила в середині травня. Спочатку ціну пропонували на рівні 100 грн/кг.

В середині червня виробники почали активно знижувати ціни паралельно зі зростання обсягу пропозиції на ринку. Зараз збувають овоч по близько 70 грн/кг.

Нові ціни на картоплю в супермаркетах

За даними моніторингового порталу Minfin, в деяких українських супермаркетах теж суттєво впали ціни на молоду картоплю.

Так, у червні у найбільших роздрібних магазинах вартість базового овоча така:

Novus — 49,99 грн/кг (травень 61,44 грн/кг);

Megamarket — 60,00 грн/кг (травень 60,00 грн/кг);

Metro — 46,70 грн/кг (травень 54,70 грн/кг).

Джерело: Minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні розпочався новий сезон збору врожаю цибулі. Тому ціни на минулорічний товар різко знизилися. Наразі українські фермери продають цибулю за ціною від 14 до 20 грн.

Також ми писали, що в Національному банку прогнозують прискорення зростання цін в країні. Це, зокрема, стане наслідком підвищення тарифів на електричну енергію з червня 2024 року.