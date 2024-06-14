Ціни в Україні — на ринку різко впала вартість базового продукту

На ринку стрімко дешевшає базовий продукт — ціна впала на 25%
В Україні на тлі розпалу нового сезону молодої картоплі виробники в регіонах почали знижувати ціни. Вартість впала на чверть проти перших врожаїв.
Про це повідомляють учасники ринку та аналітики проєкту Minfin.
Як змінились ціни на молоду картоплю на ринку
Сезон дозрівання овочів знижує вартість низки культур. Зокрема, молода картопля подешевшала на близько 25%.
За словами учасників ринку, перша картопля нового врожаю на ринок в українських регіонах потрапила в середині травня. Спочатку ціну пропонували на рівні 100 грн/кг.
В середині червня виробники почали активно знижувати ціни паралельно зі зростання обсягу пропозиції на ринку. Зараз збувають овоч по близько 70 грн/кг.
Нові ціни на картоплю в супермаркетах
За даними моніторингового порталу Minfin, в деяких українських супермаркетах теж суттєво впали ціни на молоду картоплю.
Так, у червні у найбільших роздрібних магазинах вартість базового овоча така:
- Novus — 49,99 грн/кг (травень 61,44 грн/кг);
- Megamarket — 60,00 грн/кг (травень 60,00 грн/кг);
- Metro — 46,70 грн/кг (травень 54,70 грн/кг).
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні розпочався новий сезон збору врожаю цибулі. Тому ціни на минулорічний товар різко знизилися. Наразі українські фермери продають цибулю за ціною від 14 до 20 грн.
Також ми писали, що в Національному банку прогнозують прискорення зростання цін в країні. Це, зокрема, стане наслідком підвищення тарифів на електричну енергію з червня 2024 року.
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