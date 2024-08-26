Цены на помидоры взлетели — сколько стоит салатный овощ в конце августа 2024 года

Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинском рынке в конце августа 2024 года дорожает популярный салатный овощ. Речь идет о тепличных помидорах, стоимость которых резко подскочила за последнюю неделю.

Об этом информируют аналитики проекта EastFruit.

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Как изменились цены на помидоры в августе

По словам экспертов, в августе 2024-го цены на помидоры являются самыми высокими в Украине минимум за последние семь лет.

Так, представители тепличных комбинатов решили повысить отпускную стоимость тепличных помидоров до 35-50 гривен за килограмм или 0,85-1,21 доллара за килограмм.

"Комбинаты готовы отгружать тепличный томат не дешевле 35-50 грн/кг (0,85-1,21 долл./кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце позапрошлой рабочей недели", — отмечают аналитики.

Графика. Источник: east-fruit

Эксперты объясняют, что провоцирует подорожание томата резкое сокращение предложения этой продукции в хозяйствах. Все из-за сильной жары, которая накрыла Украину в июле. Тогда многие производители потеряли часть урожая.

Если сравнить ситуацию на рынке тепличных помидоров с другими странами региона, то только в Польше оптовая стоимость этой продукции выше, чем в Украине.

Графика. Источник: east-fruit

Помидоры в этом году стоят в среднем в три раза дороже против аналогичного периода прошлого года. Фермеры прогнозируют дальнейший рост цен на следующей неделе.

Что еще стоит знать

Напомним, в июле 2024 года оптовые цены на промышленную продукцию выросли на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Наибольшее подорожание наблюдалось в сфере производства мяса.

Также мы писали, что по итогам июля 2024-го годовая инфляция в Украине ускорилась до 5,4%, достигнув нового максимума с начала года. Однако потребительские цены в стране остались стабильными за месяц (0% роста по сравнению с 2,2% в июне).