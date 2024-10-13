Ціни на овочі — на скільки подорожчали помідори в Україні

В Україні рекордно зросли ціни на популярний овоч — скільки коштує та які причини
В Україні ціни на томати, вирощені в теплицях, зростають через істотне зменшення їх пропозиції на ринку. Водночас попит на ці овочі залишається на стабільному рівні.
Про це йдеться на порталі EastFruit.
Як зросли ціни на томати
Виробники повідомили, що обсяги збору томатів у тепличних комбінатах зменшилися через прохолодну погоду та зниження середньодобової температури повітря. Станом на 11 жовтня, тепличні помідори продавалися за ціною 55-65 грн/кг (1,33-1,58 дол/кг), залежно від якості та обсягу партії. Це на 10% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Експерти зазначили, що нові ціни на томати в цьому сегменті ринку є найвищими, принаймні, за останні сім років моніторингу. За словами продавців, ситуація викликана обмеженою пропозицією томатів на ринку.
"Більшість дрібних виробників зараз практично завершили реалізацію і пропонують томати тільки дрібним оптом, водночас якість такої продукції часто невисока. Водночас збори у стаціонарних теплицях також залишаються малооб'ємними, тому комбінати відпускають продукцію також невеликими партіями", — йдеться у повідомленні.
Аналітики вказали, що ціни на томати закритого ґрунту в Україні наразі в середньому на 22% вищі, ніж у той же період 2023 року. Багато виробників планують наступного тижня знову спробувати підвищити ціни в цьому сегменті, оскільки попит на помідори залишається досить високим, навіть незважаючи на вже проведене подорожчання.
Що ще треба знати
Нагадаємо, у вересні споживча інфляція в Україні прискорилася до 1,7%. Від початку року ціни підвищилися на 6,5%.
Ми також писали, що в Україні 2024 рік виявився вкрай неврожайним на картоплю через несприятливу погоду. Через це ціни на цей популярний серед населення овоч в рази вищі, ніж 2023 року.
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