Ціни на овочі — на скільки подорожчали помідори в Україні

Одеський ''Привоз''. Фото: Новини.LIVE

В Україні ціни на томати, вирощені в теплицях, зростають через істотне зменшення їх пропозиції на ринку. Водночас попит на ці овочі залишається на стабільному рівні.

Про це йдеться на порталі EastFruit.

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Як зросли ціни на томати

Виробники повідомили, що обсяги збору томатів у тепличних комбінатах зменшилися через прохолодну погоду та зниження середньодобової температури повітря. Станом на 11 жовтня, тепличні помідори продавалися за ціною 55-65 грн/кг (1,33-1,58 дол/кг), залежно від якості та обсягу партії. Це на 10% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти зазначили, що нові ціни на томати в цьому сегменті ринку є найвищими, принаймні, за останні сім років моніторингу. За словами продавців, ситуація викликана обмеженою пропозицією томатів на ринку.

"Більшість дрібних виробників зараз практично завершили реалізацію і пропонують томати тільки дрібним оптом, водночас якість такої продукції часто невисока. Водночас збори у стаціонарних теплицях також залишаються малооб'ємними, тому комбінати відпускають продукцію також невеликими партіями", — йдеться у повідомленні.

Аналітики вказали, що ціни на томати закритого ґрунту в Україні наразі в середньому на 22% вищі, ніж у той же період 2023 року. Багато виробників планують наступного тижня знову спробувати підвищити ціни в цьому сегменті, оскільки попит на помідори залишається досить високим, навіть незважаючи на вже проведене подорожчання.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у вересні споживча інфляція в Україні прискорилася до 1,7%. Від початку року ціни підвищилися на 6,5%.

Ми також писали, що в Україні 2024 рік виявився вкрай неврожайним на картоплю через несприятливу погоду. Через це ціни на цей популярний серед населення овоч в рази вищі, ніж 2023 року.