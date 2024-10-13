Цены на овощи — на сколько подорожали помидоры в Украине

Одесский "Привоз". Фото: Новини.LIVE

В Украине цены на томаты, выращенные в теплицах, растут из-за существенного уменьшения их предложения на рынке. В то же время, спрос на эти овощи остается на стабильном уровне.

Об этом говорится на портале EastFruit.

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Как выросли цены на томаты

Производители сообщили, что объемы сбора томатов в тепличных комбинатах уменьшились из-за прохладной погоды и снижения среднесуточной температуры воздуха. По состоянию на 11 октября, тепличные помидоры продавались по цене 55-65 грн/кг (1,33-1,58 долл./кг) в зависимости от качества и объема партии. Это на 10% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Эксперты отметили, что новые цены на томаты в этом сегменте рынка самые высокие, по крайней мере, за последние семь лет мониторинга. По словам продавцов, ситуация вызвана ограниченным предложением томатов на рынке.

"Большинство мелких производителей сейчас практически завершили реализацию и предлагают томаты только мелким оптом, в то же время качество такой продукции часто невысокое. В то же время сборы в стационарных теплицах также остаются малообъемными, поэтому комбинаты отпускают продукцию также небольшими партиями", — говорится в сообщении.

Аналитики указали, что цены на томаты закрытой почвы в Украине в среднем на 22% выше, чем в тот же период 2023 года. Многие производители планируют на следующей неделе снова попытаться повысить цены в этом сегменте, поскольку спрос на помидоры остается достаточно высоким, даже несмотря на уже проведенное удорожание.

Что еще нужно знать

Напомним, в сентябре потребительская инфляция в Украине ускорилась до 1,7%. С начала года цены повысились на 6,5%.

Мы также писали, что в Украине 2024 оказался крайне неурожайным на картофель из-за неблагоприятной погоды. Поэтому цены на этот популярный среди населения овощ в разы выше, чем в 2023 году.