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В Україні рекордно знецінилась гривня — новий курс від НБУ

12 липня 2024 23:05
Ксенія Лисновська - Редактор
Курс валют на 13 — 14 липня — гривня різко знецінилась
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Лисновська - Редактор

Курс долара у банках та обмінниках продовжує активно зростати. Національний банк України (НБУ) встановив перед вихідними офіційний курс на новому рекордному рівні.

Про це передає пресслужба Нацбанку та моніторингові портали.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,04 грн (+0,16);
  • євро — 44,68 грн (+0,30);
  • злотий — 10,50 грн (+0,07).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 40,73 грн (+0,06), у продажу — 41,25 грн (+0,07). Євровалюта у купівлі коштує — 44,20 грн (+0,22), у продажу — 44,94 грн (+0,16).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,60 грн (+0,05), у продажу — 41,20 грн (+0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,75 грн (+0,15), продають — за 41,12 грн (+0,07). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,85 грн (+0,05), під час продажу — 41,40 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише сайт Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,00 грн (+0,02), у продажу — 41,15 грн (+0,09). Євро коштує у купівлі 44,65 грн (+0,20), у продажу — 44,85 грн (+0,24).

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Нагадаємо, курс долара на українському валютному ринку продовжує бити історичні рекорди: на міжбанку вже буває на позначці 41 грн/$. Експерти дали пояснення, чим може бути продиктована така цінова динаміка американської валюти.

Раніше ми писали, що з 11 липня 2024 року Національний банк скасував чергову частину валютних обмежень, запроваджених раніше. Зміни торкнуться волонтерів, населення та бізнесу.

НБУ курс валют курс долара долар євро

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