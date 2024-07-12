Курс валют на 13 — 14 липня — гривня різко знецінилась

В Україні рекордно знецінилась гривня — новий курс від НБУ
Курс долара у банках та обмінниках продовжує активно зростати. Національний банк України (НБУ) встановив перед вихідними офіційний курс на новому рекордному рівні.
Про це передає пресслужба Нацбанку та моніторингові портали.
Курс долара, євро та злотого
Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 40,04 грн (+0,16);
- євро — 44,68 грн (+0,30);
- злотий — 10,50 грн (+0,07).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 40,73 грн (+0,06), у продажу — 41,25 грн (+0,07). Євровалюта у купівлі коштує — 44,20 грн (+0,22), у продажу — 44,94 грн (+0,16).
У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,60 грн (+0,05), у продажу — 41,20 грн (+0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,75 грн (+0,15), продають — за 41,12 грн (+0,07). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,85 грн (+0,05), під час продажу — 41,40 грн (+0,05).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Як пише сайт Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,00 грн (+0,02), у продажу — 41,15 грн (+0,09). Євро коштує у купівлі 44,65 грн (+0,20), у продажу — 44,85 грн (+0,24).
Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.
Нагадаємо, курс долара на українському валютному ринку продовжує бити історичні рекорди: на міжбанку вже буває на позначці 41 грн/$. Експерти дали пояснення, чим може бути продиктована така цінова динаміка американської валюти.
Раніше ми писали, що з 11 липня 2024 року Національний банк скасував чергову частину валютних обмежень, запроваджених раніше. Зміни торкнуться волонтерів, населення та бізнесу.
Читайте Новини.LIVE!